Ancora un infortunio in Nazionale: caviglia ko e accertamenti immediati

Brutto infortunio durante la partita della Nazionale: scatta l’allarme per la caviglia, immediati gli accertamenti

Come ogni sosta delle Nazionali, anche quest’ultima pausa del 2023 porta con sé numerosi infortuni. Ormai una consuetudine che tra le sue vittime in questa tornata ha anche il gioiellino del Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery.

Nella passeggiata della Francia contro Gibilterra, il centrocampista 17enne del Paris Saint-Germain ha prima gioito per il suo primo gol in Nazionale, poi è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dolorante per un problema alla caviglia.

Appena tre minuti dopo il gol (il 3-0 per la Francia che ha dilagato vincendo 14-0), Zaire-Emery ha dovuto alzare bandiera bianca e chiedere il cambio per un infortunio alla caviglia.

Francia, apprensione per Zaire-Emery

Grande apprensione per il Paris Saint-Germain visto che il giovane centrocampista è stato costretto a ricorrere all’aiuto di due membri dello staff sanitario per lasciare il terreno di gioco e andare negli spogliatoi. Lì dove è rimasto pochi minuti, visto che – come riferisce ‘L’Equipe’, è stato subito portato a fare degli accertamenti.

Si attenderà l’esito degli esami per capire quindi l’entità dell’infortunio del calciatore del Paris Saint-Germain ma le Nazionali si confermano un ‘pericolo’ per tutti i giocatori. Per il 17enne si teme uno stop lungo, ma maggiori dettagli si potranno avere nelle prossime ore.