Vlahovic, statistica da cambiare: la Juventus ha bisogno di lui

Vlahovic, attaccante della Juventus, è un giocatore fondamentale per i bianconeri; il centravanti ha una statistica da cambiare

La Juventus vuole vivere una stagione da protagonista sfruttando l’assenza dalle coppe; preparare settimanalmente i vari impegni rappresenta, senza ombra di dubbio, un punto a favore di una squadra con una rosa di assoluta qualità. Questa prima parte di campionato sta confermando le ambizioni dei ragazzi di Allegri e, al termine della sosta per le nazionali, ci sarà un big match di estrema importanza.

Il prossimo ventisei novembre, infatti, ci sarà il derby d’Italia tra Juventus ed Inter; una partita fondamentale per entrambe le squadre ma dove i bianconeri vogliono dimostrare di poter competere, fino alla fine, con i nerazzurri per la vittoria dello scudetto. Vincere contro i nerazzurri, vedendo anche i numeri dei ragazzi di Inzaghi, è decisamente complicato ma la rosa di Allegri può mettere in difficoltà l’avversario specialmente davanti a propri tifosi.

Servirà una grande prestazione sia a livello difensivo (la Juve sta dimostrando grande solidità) sia dal punto di vista offensivo e da questo punto di vista i bianconeri hanno bisogno di ritrovare il miglior Vlahovic. L’attaccante, nell’ultima partita di campionato, è entrato a metà ripresa senza riuscire a dare il contributo sperato considerando le sue qualità. La sosta potrà essere fondamentale per un giocatore dalle qualità indispensabili per il grande obiettivo dei bianconeri, lo scudetto.

Vlahovic al Fantacalcio: i numeri fino a questo momento

Un giocatore fondamentale all’interno della rosa bianconera è molto importante anche dal punto di vista fantacalcistico; Vlahovic, infatti, può portare diversi bonus a livello realizzativo a coloro che hanno deciso di puntare su di lui. L’esordio in campionato, in casa dell’Udinese, è stato decisamente positivo; l’attaccante, infatti, ha realizzato un gol e fornito anche l’assist. Prestazione molto importante che gli è valsa undici e mezzo a livello di valutazione.

Nelle prime giornate di campionato, Vlahovic è stato il trascinatore della Juventus come dimostrato anche contro il Bologna; davanti al proprio pubblico ha realizzato un gol molto importante per il risultato finale e questo gli è valso il nove e mezzo. In una competizione come quella fantacalcistica sono due aspetti che penalizzano, e non poco, i giocatori: un rigore sbagliato o i gol subiti per quanto riguarda i portieri. L’attaccante bianconero, in casa dell’Empoli, non è riuscito a realizzare il gol dal dischetto e questo ha fatto sì che la valutazione fosse uno e mezzo.

Il riscatto di Vlahovic, però, è arrivato immediatamente; l’attaccante, nella partita casalinga contro la Lazio, si è preso sulle spalle la squadra con una doppietta di pregevole fattura. Entrambi i gol, infatti, hanno dimostrato tutte le qualità del centravanti bianconero; la prestazione è stata di assoluto livello e questo gli ha fatto guadagnare tredici e mezzo. In casa, contro i biancocelesti, ha messo a segno i suoi ultimi gol (fino a questo momento) in campionato. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Vlahovic dopo dodici giornate di Serie A.

Gol: quattro

Assist: uno

Rigori sbagliati: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.1

Vlahovic nella probabile formazione di Juventus Inter

Al termine della sosta per le nazionali, come detto, ci sarà il big match tra Juventus ed Inter; si tratta del primo vero snodo all’interno del campionato dei bianconeri. I ragazzi di Allegri, a meno due dall’Inter capolista, possono effettuare il sorpasso con una vittoria; impresa per nulla semplice ma la rosa della Juve ha le qualità per disputare una partita di altissimo spessore.

Uno dei protagonisti del match sarà, senza ombra di dubbio, Vlahovic; il centravanti ad oggi sembra poter partire dalla panchina per lasciare spazio alla coppia Chiesa-Kean in modo da sfruttare, almeno all’inizio, la velocità della coppia offensiva bianconera capace di non dare punti di riferimento.

In una partita come il derby d’Italia ci sarà sicuramente spazio per Vlahovic; da qui al giorno del match non è da escludere che il centravanti possa partire dal primo minuto ma, qualora dovesse iniziare in panchina, l’attaccante avrà sicuramente la possibilità di risultare decisivo. Un giocatore con le sue caratteristiche, entrando con la difesa avversaria più stanca, può risultare assolutamente decisivo.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Juve con Vlahovic, ad oggi, ad iniziare dalla panchina. Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Kean.

Vlahovic e la statistica da migliorare: è indispensabile

Giocatore fondamentale per la Juventus; i bianconeri non possono fare a meno di Vlahovic considerando le caratteristiche dell’attaccante. Parliamo, infatti, di un giocatore forte fisicamente, abile di testa, letale all’interno dell’area di rigore avversaria e con la possibilità di essere decisivo anche sui piazzati. Centravanti completo che però non sta attraversando un momento semplicissimo.

Per gli attaccanti il gol è, per forza di cose, il pane quotidiano e quando non si riesce a segnare per tante giornate non si può essere felici. A Vlahovic il gol manca dalla doppietta realizzata con la Lazio; da quel momento la Juventus ha disputato otto match e, di questi, ne ha saltati due (contro Atalanta e Torino) per problemi fisici.

Nelle sei partite in cui è sceso in campo, il centravanti bianconero non è riuscito a trovare la via della rete; una difficoltà che bisogna superare il prima possibile perché la Juventus ha bisogno del suo centravanti. Abbiamo detto di come sia una stagione importante per i ragazzi di Allegri e, da questo punto di vista, la partita contro l’Inter è fondamentale. Dopo sei gare senza trovare la via del gol Vlahovic ha l’occasione di riscattarsi; risultare decisivo nel derby d’Italia sarebbe il miglior modo per uscire da un periodo difficile a livello realizzativo.