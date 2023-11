Un leader a tutto tondo: nome a zero per la Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, per la prossima estate, potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Eric Dier, difensore in scadenza di contratto con il Tottenham: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia recente.

I bianconeri, che al termine della scorsa annata sono stati al centro di mille vicende con penalizzazioni e guai giudiziari, hanno ripulito dal vertice tutte le situazioni e, con la conferma di Massimiliano Allegri in panchina, hanno iniziato la stagione a caccia di un posto nella prossima fase a gironi di Champions League. Un obiettivo che, però, potrebbe iniziare a stare stretto alla Vecchia Signora, nonostante le parole del tecnico livornese, in seguito all’ottimo rendimento che la squadra sta avendo dall’inizio della stagione. Al momento infatti la Juventus si trova al secondo posto alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi con soli due punti di ritardo e lo scontro diretto in casa da affrontare con la chance di sorpassare nel derby d’Italia gli storici rivali.

C’è odore di tricolore alla Continassa e la partita contro la Beneamata evoca bellissimi ricordi ai tifosi della Juventus, abituati a certi palcoscenici. Nuove ambizioni che si riflettono anche in sede di calciomercato con la dirigenza bianconera che, nonostante il particolare momento dal punto di vista economico, non vuole rinunciare alla creazione di una rosa sempre più di livello da affidare ad Allegri.

Occasione dall’Inghilterra per la Juventus

In quest’ottica, in vista della prossima estate di calciomercato, la Juventus potrebbe riflettere sul profilo di Eric Dier, difensore centrale nato come centrocampista di proprietà del Tottenham e nel mirino della Roma di José Mourinho, suo ex allenatore. Il calciatore inglese, che ormai da qualche anno si trova al centro del reparto arretrato nonostante abbia raggiunto il successo come mediano, è in scadenza di contratto al termine della stagione e, dopo diverse stagioni in quel del Nord di Londra, potrebbe anche decidere di cambiare aria.

Dier sarebbe il nome perfetto per la Juventus considerando le attitudini di Allegri e la duttilità del calciatore, in grado di agire in ogni posizione del centro della difesa e della mediana.