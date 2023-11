Tegola pesantissima: Inzaghi perde il big per un mese

Tegola per Inzaghi in vista di Juventus-Inter e non solo: si profila un lungo stop per il big nerazzurro. Tutti gli aggiornamenti

È il giorno di Italia-Macedonia del Nord. Questa sera tornano in campo gli Azzurri di Spalletti per la prima di due gare decisive per la qualificazione ad Euro 2024.

Battere la Macedonia per avere due risultati su tre nello scontro diretto con l’Ucraina. Donnarumma e compagni non possono fallire, nonostante le defezioni e i tanti forfait che hanno condizionato l’avvicinamento al match: Spalletti ha già perso Locatelli e Bastoni, entrambi già rientrati nei rispettivi club. Il centrocampista della Juve è in forte dubbio per il Derby d’Italia, mentre il difensore sarà sicuramento out.

Inter, tegola Bastoni: i possibili tempi di recupero

Sospetta lesione al polpaccio per Bastoni, che farà nuovi accertamenti nella giornata di lunedì.

Se la lesione sarà confermata, oltre allo scontro diretto con la Juventus il centrale nerazzurro rischierebbe di saltare anche le sfide con Benfica in Champions League e Napoli. Per il difensore si teme un periodo di stop di circa un mese. Si attendono ora i nuovi esami. Inzaghi incrocia le dita.