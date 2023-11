Sarri furioso: affare sfumato all’ultimo, andrà in una big

La Lazio di Sarri vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ma uno degli obiettivi rischia di sfumare

Il pareggio nel derby all’ultima giornata di campionato prima della sosta e la voglia, da parte dei biancocelesti, di vivere una stagione da protagonisti sia in campionato sia nelle coppe. La Lazio ha diciassette punti in classifica ed è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. La stagione è molto lunga, gli impegni sono tanti e Sarri ha bisogno di tutta la rosa a disposizione per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, le varie competizioni.

Per vivere una stagione da protagonisti, la Lazio potrebbe decidere di tornare sul mercato nel corso della prossima sessione invernale; a gennaio ci sarà la possibilità di andare migliorare la rosa con elementi in grado di aumentare la qualità a disposizione di Sarri. Uno dei reparti su cui intervenire sembra essere il centrocampo e, da questo punto di vista, ai biancocelesti piace Mats Wieffer.

Il classe 1999, in forza al Feyenoord, ha realizzato (in tutte le competizioni) due gol e un assist; il centrocampista ha affrontato la Lazio in Champions League con i biancocelesti che hanno potuto osservare un giocatore che, dal punto di vista tattico, può essere impiegato anche nel ruolo di difensore centrale. Wieffer ha il contratto in scadenza nel 2027 ma ha le qualità per andare ad imporsi in un club importante come quello biancoceleste; il suo innesto sarebbe molto importante per il club capitolino ma la trattativa potrebbe sfumare a causa dell’interesse di una big.

Wieffer-Lazio, l’affare può sfumare: il centrocampista piace al Barcellona

Le prestazioni di Wieffer non sono passate inosservate e, stando a quanto riportato da sport.es, il centrocampista sembra essere finito nel mirino del Barcellona. Il club spagnolo, uno dei più importanti al mondo, ha come obiettivo quello di andare a rinforzare la propria rosa e il classe 1999 rappresenta un profilo ideale per la rosa di Xavi. Una concorrenza difficile da superare nonostante il club spagnolo non sembra potersi permettere grandi spese.

Wieffer sta attirando l’attenzione di diversi club ma sembra complicato ipotizzare una sua cessione nel mercato invernale; il Feyenoord è in corsa per l’Eredivisie e vuole essere protagonista anche in Champions League. Motivi che fanno pensare ad una permanenza del centrocampista nella rosa di Arne Slot; diverso il discorso per quanto riguarda il prossimo mercato estivo quando Wieffer potrebbe cambiare maglia.

Sul giocatore Lazio e Barcellona ma non è da escludere che, da qui al termine della stagione, possano inserirsi altre squadre considerando le qualità di un giocatore che sta dimostrando di avere caratteristiche molto importanti.