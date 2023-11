Ribaltone in attacco per la Roma: ritorno in grande stile in estate

In estate la Roma potrebbe essere protagonista di un clamoroso ribaltone di mercato: nuovo assalto in attacco

Il derby della Capitale prima della sosta poteva significare la svolta per la stagione, ma non è arrivata la vittoria. Guardando al rovescio della medaglia, però, ha anche permesso alla Roma di restare aggrappata al quarto posto, che dista solamente 3 punti. Le ambizioni di José Mourinho e dei giallorossi sono ancora intatte e nei prossimi mesi possono arrivare grandi soddisfazioni.

Intanto, dall’Inghilterra si torna a parlare di mercato e dell’attacco del club capitolino. Romelu Lukaku ha avuto un grande impatto in giallorosso, portando gol e mettendo tutta la sua fisicità al servizio della squadra. Intanto, Tammy Abraham sta tornando gradualmente ad allenarsi dopo la rottura del crociato e nel 2024 potrà essere anche lui a disposizione di Mourinho. Lukaku e Abraham con Paulo Dybala rappresentano una bella prospettiva per il nuovo anno nella Capitale, ma il mercato è già in pressione.

La Premier torna alla carica: nuovo incastro Abraham-Lukaku in estate

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, il recupero di Tammy Abraham è importante per la Roma non solo sul campo, quanto invece in chiave mercato.

L’attaccante inglese, infatti, non rientra più nei piani del tecnico portoghese e del club capitolino e in estate si potrebbe trovare una soluzione in uscita. D’altra parte, prima dell’infortunio, la Roma stava trattando la sua partenza proprio in Premier League. Una delle opzioni sul tavolo è quella di inserirlo nei dialoghi col Chelsea per trattenere in via definitiva Romelu Lukaku nella Capitale.

La seconda opzione, come vi abbiamo raccontato su queste pagine e secondo quanto rivelato dal tabloid Football Insider, rappresenta il ritorno di fiamma dell’Aston Villa. Proprio i Villains stavano trattando con la Roma per arrivare ad Abraham prima dell’infortunio e in estate sembrano intenzionati a ritornare alla carica. La partenza dell’inglese garantirebbe un’entrata economica non indifferente per la Roma e, soprattutto, libererebbe spazio salariale per dei nuovi acquisti. Ecco perché sarà importante monitorare Tammy Abraham appena tornerà in campo: può rappresentare un vero e proprio tesoretto per i giallorossi.