PAGELLE E TABELLINO ITALIA-MACEDONIA 5-2: Chiesa al centro dell’Italia. Tabù Jorginho

Pagelle e tabellino di Italia-Macedonia del Nord, match valido per la 9a giornata del girone C di Uefa Euro 2024 Qualifiers

ITALIA

Donnarumma 6

Darmian 6,5

Gatti 6

Acerbi 6

Dimarco 6,5

Barella 6,5

FLOP Jorginho 5,5: non per accanirsi, ma quel rigore visto come si stava mettendo la partita rischiava pure di pesare. Forse la storia dei penalty in azzurro non è destinata a dargli gioie. Per il resto partita normale. Dal 61′ Cristante 6

Bonaventura 6,5 Dal 61′ Frattesi 6

Berardi 5,5. Dal 77′ El Shaarawy sv

Raspadori 7. Dal 90′ Scamacca sv

TOP Chiesa 7,5: nel primo tempo l’Italia si affida quasi totalmente a lui. È il fulcro dell’attacco, la scheggia impazzita da cui può arrivare un lampo in qualsiasi secondo. Punta, si lancia, dribbla, rifinisce e alla fine vince. Perché il suo primo gol scuote gli Azzurri dal rigore sbagliato, poi la chiude. Almeno in teoria. Però il segnale che oggi dà all’Italia è che il top player è lui. Ieri ha detto di volerlo dimostrare, oggi l’ha fatto. Dal 61′ Zaniolo 6

Allenatore: Spalletti 6,5

MACEDONIA DEL NORD

Dimitrievski 6,5

Manev 5,5 Dal 46′ Ashkovski

Serafimov 5

Musliu 5

FLOP Dimoski 5

Elezi 5 Dal 64′ Alimi 5,5

Ademi 5,5. TOP Dal 46′ Atanasov 7

Alioski 5,5

Bardhi 5,5

Elmas 5 Dal 72′ Churlinov 5,5

Miovski 5 Dal 46′ Ristovski 6

Allenatore: Milevski 5,5

Arbitro: Zwayer (Ger) 6

Il tabellino di Italia-Macedonia del Nord

Marcatori: 16′ Darmian (I), 41′ Chiesa (I) 45′+2 Chiesa (I), 52′ Atanasov (M), 71′ Atanasov (M), 81′ Raspadori (I), 90’+3 El Shaarawy (I)

Ammoniti: Ristovski (M), Churlinov (M), Ashkovski (M), Zaniolo (I), Serafimov (M)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.

A disp.: Provedel, Carnesecchi, Buongiorno, Mancini, Cambiaso, Frattesi, Lazzari, Zaniolo, Cristante, El Shaarawy, Politano, Scamacca

Allenatore: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski.

A disp.: Todoroski, Iljazovski, Babunski, Atanasov, Alimi, Mitrovski, Ashkovski, Daci, Ristovski, Churlinov, Aleksovski , Shishkovski

Allenatore: Milevski.

Arbitro: Zwayer (Ger)

Assistenti: Lupp e Achmuller