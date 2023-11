Spalletti contento, ma non troppo: “Abbiamo un po’ mollato. Complimenti a Jorginho”

Le parole del commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti al termine della sfida contro la Macedonia del Nord

Missione compiuta. Gli azzurri vincono 5-2 contro la Macedonia del Nord e si presentano alla decisiva sfida di Leverkusen contro l’Ucraina con due risultati su tre a disposizione.

Soddisfatto ma non troppo, Luciano Spalletti si è espresso così ai microfoni della Rai al termine della partita: “L’Italia ha fatto una bella partita per tutti i novanta minuti. Purtroppo può succedere, quando il risultato sembra acquisito, di mollare un pochino. Sapevamo di poter soffrire le palle inattive e così è stato sul primo gol. Il secondo invece è stato casuale e poteva essere pesante per il morale”. Gli azzurri, dopo le due reti della Macedonia del Nord con Atanasov che hanno riaperto i giochi, sono stati bravi a rimettere a distanza gli avversari, grazie alla rete di Giacomo Raspadori: “Va sottolineata l’ottima reazione dei ragazzi. Voglio rimarcare la qualità che abbiamo nell’arrivare in porta, abbiamo avuto tante occasioni da gol. A Jorginho vanno fatti i complimenti, rimane un rigorista speciale per l’Italia. Il portiere è stato bravo.” Gli azzurri quindi si avvicinano alla qualificazione al prossimo campionato Europeo. Nella partita di lunedì contro l’Ucraina, che verrà disputata sul campo neutro di Leverkusen, l’Italia avrà due risultati su tre a disposizione.