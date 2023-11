Marco Verratti, 5 curiosità che non sai sul calciatore

Alcuni aspetti poco conosciuti della vita calcistica, e non, del talento abruzzese Verratti. Dai compagni di squadra fino ai videogames.

Nel recente passato Marco Verratti è stato un calciatore chiave nella nazionale italiana, con cui ha peraltro vinto il titolo europeo nel 2021. Perno del PSG per molte stagioni, oggi il centrocampista nato a Pescara nel 1992 si trova nel club qatariota dell’Al-Arabi. Il trasferimento è costato una cifra pari a 45 milioni di euro, versati alle casse del club parigino al termine di un lungo rapporto con il giocatore.

Il motivo del così netto cambio di casacca è correlato a fattori economici che avranno convinto Verratti ad andare a giocare in Qatar, ma anche all’ultima parte della sua esperienza al PSG. Infatti i rapporti con il nuovo tecnico Luis Enrique erano pari a zero, e proprio quest’ultimo – subito dopo il suo arrivo sulla panchina del PSG – gli aveva fatto capire che non lo avrebbe considerato tra i giocatori con cui comporre l’undici da mandare i campo.

Non va però dimenticato che al suo arrivo in Francia, Marco Verratti conquistò il titolo di miglior straniero del campionato transalpino, per la gioia della dirigenza del club, che investì molto per portare il calciatore a Parigi nel 2012. Oggi per lui una nuova esperienza, completamente diversa da quelle passate, ma senza perdere la speranza di essere richiamato di nuovo in nazionale.

Di seguito una breve scheda su Marco Verratti indicherà alcune curiosità e particolari della sua vita privata, che non sono a conoscenza di tutti. Di che si tratta? Scopriamolo.

Verratti, l’esordio da giovanissimo e l’idolo da ragazzino

Forse non tutti sanno che Verratti è stato un talento precoce nel debuttare tra i professionisti. Infatti il centrocampista ha esordito a soli 15 anni nel 2008, in un match di Lega Pro tra Pescara e Crotone. Con gli abruzzesi giocò per quattro stagioni, contribuendo anche alla promozione in serie cadetta.

Nella prima gioventù il suo beniamino è stato Alex Del Piero, salvo poi spostare le proprie preferenze su Andrea Pirlo, un maestro nel ruolo di regista difensivo. Questo ‘cambio’ avvenne nel momento in cui Verratti indietreggiò sul terreno di gioco, occupando una posizione meno avanzata. E la scelta si rivelò corretta, dato che il calciatore l’ha poi occupata stabilmente lungo tutta la carriera professionistica.

Ma è anche vero che, in virtù della sua naturale duttilità, Verratti in carriera è stato finora in grado di rivestire svariati ruoli, come anche quello di trequartista o di centrocampista puro. Come regista difensivo iniziò a giocare ai tempi delle partite nel Pescara di Zeman, che evidentemente ebbe su di lui l’intuizione giusta.

Verratti, le parole di grande stima di Neymar e Ibra

Se un calciatore dal talento indiscusso come Neymar lo indica “tra i migliori centrocampisti degli ultimi anni, insieme a Xavi ed Iniesta” – queste le parole usate dal brasiliano come riportate dalla Gazzetta, è difficile non credergli.

Sullo stesso piano anche Zlatan Ibrahimovic, che con Verratti ha giocato al PSG: “Vuole sempre la palla e 9 volte su 10 esce da situazioni di pressione. Pochi al mondo sanno farlo”. C’è da scommettere che lo svedese abbia apprezzato molto la presenza in campo del ‘tuttofare’ Verratti, giocatore prezioso anche nell’elaborare la manovra.

Anzi, nelle stagioni migliori al PSG le sue qualità nel rubare palla, nel saltare l’uomo e nell’organizzare il gioco della squadra si sono viste in moltissime occasioni. Ecco perché il calciatore ha ottenuto la stima dei suoi colleghi.

Non solo calcio: Verratti e la passione per la tecnologia

Il centrocampista pescarese Marco Verratti ama tenersi aggiornato rispetto alle ultime novità tecnologiche. In particolare, come rivela la Gazzetta, avrebbe investito nel cd. metaverso, comprando un’isola privata all’interno di The Sandbox. E in base a quanto riportato da Cointelegraph, proprio Verratti è il primo calciatore al mondo a investire pubblicamente in un immobile digitale. Ma in verità solo il tempo dirà se saranno soldi spesi bene.

E se ama la tecnologia, non può non strizzare l’occhio anche ai videogiochi, sua altra grande passione. Marco Verratti è un giocatore accanito del celebre videogioco Mario Kart. Infatti in rete si può trovare un video in cui il calciatore compare con il suo ex compagno di squadra ai tempi del PSG, Flaco Pastore, mentre si diverte con il celeberrimo prodotto della Nintendo.