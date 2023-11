La secca smentita di Barak: “Mai paragonato ad Eriksen”

Con un post sui suoi profili social, Barak ha smentito il contenuto dell’intervista nel quale gli si attribuiva un confronto con i problemi accorsi ad Eriksen

Nel pomeriggio aveva destato particolare scalpore la confessione attribuita a Barak nella quale, tra i diversi temi affrontati, spiccava quello legato alle sue condizioni fisiche.

La frase che aveva calamitato le principali attenzioni era stata la seguente: “Iniziata in modo abbastanza innocente, è finita con una polmonite bilaterale. Sembrava una cosa semplice ma sono finito in ospedale. Ho scoperto solo dopo che avrei potuto fare la stessa fine di Eriksen all’ultimo Europeo”. Contenuto che è stato immediatamente smentito dal centrocampista della Fiorentina, che ha esternato la sua posizione con una storia pubblicata sui suoi profili Instagram.

Barak ha infatti puntualizzato di non aver mai paragonato la sua situazione a quella di Eriksen. Con un messaggio tutt’altro che banale, l’ex calciatore dell’Hellas Verona è poi passato al contrattacco. Ecco quanto riferito: “Ho letto un’intervista in cui sono state attribuite e ma parole che non ho mai pronunciato. Io non ho mai, e ripeto mai, paragonato la mia situazione a quella di Eriksen. Voglio anche dire grazie alla Fiorentina e allo staff medico che mi ha sempre seguito ed ha permesso che tutto andasse per il meglio e tornassi al più presto ad avere l’idoneità. Nessuno può permettersi di far passare come mie delle cose che non ho mai detto”.