Frattesi, prenderlo o no al Fantacalcio? Alcuni numeri che possono sciogliere i dubbi

Frattesi integra ulteriormente la rosa dell’Inter, dove le alternative non mancano. Prenderlo al Fantacalcio è sempre una buona scelta?

Il calciatore classe 1999 Davide Frattesi è un centrocampista che ha ben figurato nella passata stagione al Sassuolo. Tanto che è finito nell’orbita dell’Inter, che lo ha preso la scorsa estate con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto per 22 milioni più bonus. Sicuramente un acquisto interessante da parte dei nerazzurri, che così puntellano ulteriormente un reparto già ampiamente fornito a livello quantitativo e qualitativo, come quello del centrocampo.

Ebbene, all’Inter Davide Frattesi non sta al momento giocando con continuità da titolare, ma ciò non toglie che il tecnico Simone Inzaghi lo stia tenendo in considerazione. Lo si vede anche dal rendimento al Fantacalcio e dal numero complessivo di presenze.

Di seguito la nostra scheda riepilogherà i principali numeri e le principali statistiche sul suo avvio di campionato, anche per capire quante chance può avere di scavalcare, nelle gerarchie, qualche suo compagno centrocampista. Vale la pena puntare su di lui al Fantacalcio? I dettagli.

Come ha giocato Frattesi nell’ultima gara contro il Frosinone

Nella dodicesima giornata l’Inter ha affrontato il Frosinone in una gara terminata 2-0 per i nerazzurri, con gol di Dimarco e Calhanoglu. Ebbene, Davide Frattesi è entrato ancora una volta a gara in corso, al 69′ al posto del quasi sempre brillante Mkhitaryan.

Anche in questa gara l’armeno si è infatti reso pericoloso in diverse occasioni e ha recuperato il pallone da cui poi è scaturito il gol, con tiro da lunghissima distanza, di Dimarco.

L’ingresso di Frattesi non ha variato gli equilibri ed, anzi, il calciatore è stato poco partecipe alla manovra, ma d’altra parte è vero che negli ultimi venti minuti l’Inter si è limitata a gestire la gara.

Di conseguenza la verve offensiva e le incursioni tipiche di Frattesi non si sono praticamente viste. Piuttosto si è visto per l’apporto di energie fresche, sempre utile ad un club le cui carte a centrocampo abbondano e sono intercambiabili.

Il suo voto al Fantacalcio è stato un onorevole sei.

Frattesi, i voti al Fantacalcio

Se Barella e Frattesi si ritrovano spesso a spingere il centrocampo della nazionale italiana, all’Inter sono compagni-rivali, avendo caratteristiche tecnico-tattiche simili. Finora Barella è stato preferito al classe 1999 originario di Roma, avendo collezionato partite da titolare.

Ma, come accennavamo, nel folto centrocampo a cinque dell’Inter le alternative sono diverse: Calhanoglu, Carlos Augusto, Asslani e Mkhitaryan sono alcuni dei nomi chiave. Senza dimenticare Dimarco, che sembra sempre più elemento fisso dell’assetto tattico di mister Inzaghi.

Ecco perché Frattesi continua ad avere un ristretto minutaggio, condizionato sempre agli ultimi 20-30 minuti di gioco. Tolta una gara in cui è rimasto fermo per un guaio fisico e la quinta giornata – match Empoli – Inter – in cui il centrocampista romano è stato titolare, in dieci partite è entrato sempre nella seconda frazione, ottenendo però almeno la sufficienza al Fantacalcio.

In soli due casi, in verità, Davide Frattesi ha preso 5,5, ovvero alla sesta giornata contro il Sassuolo – vittoria fuori casa dei neroverdi per 2-1 – e all’ottava, che vedeva l’Inter opposta al Bologna – risultato finale 2-2.

Nelle altre gare – dicevamo – solo sufficienze, con l’exploit nel derby contro il Milan: per lui infatti un 9,5 al Fantacalcio, con anche un gol che ha contribuito al 5-1 finale.

Frattesi, i numeri in breve

Le cifre sintetiche non sono in grado di rappresentare il profilo di un calciatore a 360°, ma aiutano ad averne una valutazione generale, utile soprattutto in ottica Fantacalcio.

Ecco dunque i numeri del centrocampista romano:

Partite a voto: dieci;

Gol: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,25.

Frattesi è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Davide Frattesi si può definire un moderno centrocampista box to box, dinamico e idoneo a giocare con più moduli diversi. Tra essi, il 3-5-2 di mister Inzaghi. Tra le sue caratteristiche la velocità anche palla al piede e la capacità di smarcarsi in profondità, per favorire la manovra dei compagni. Frattesi, inoltre, ha già mostrato delle buone abilità di finalizzatore, dato che sa tirare con freddezza sottoporta.

Al Fantacalcio non può essere una certezza a livello di titolarità dal primo minuto. La folta concorrenza a centrocampo lo sta, per il momento, limitando – ma lui finora ha risposto sul campo con spezzoni di gara discreti. Lo scorso anno fece molto bene al Sassuolo, segnando 7 gol in 36 presenze e ottenendo una Fantamedia finale del 6.79: ora cerca ulteriore fortuna da nuovo acquisto dell’Inter.

Il suo obiettivo è scalare le gerarchie per guadagnare minutaggio, ma è pur vero che al Classic parte come secondo slot mentre al Mantra è una prima scelta in termini di C. Il suo acquisto vale circa 70/80 crediti su 1000, sia al Fantacalcio Classic che al Fantacalcio Mantra.