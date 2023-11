Dalla Roma al Milan: prestito accettato

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista un difensore, ma anche le due big di Serie A. Ecco tutti i dettagli

L’operazione può andare in porto già nel prossimo calciomercato di gennaio. Dalla Roma al Milan, via libera alla formula del prestito.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Kiwior si avvicina al ritorno in Serie A. Nel nostro campionato, il difensore polacco ha indossato la maglia dello Spezia. Esploso coi liguri, il classe 2000 è stato acquistato dall’Arsenal nel gennaio di un anno fa per circa 25 milioni di euro.

Un’operazione importante, ma sul campo il ragazzo cresciuto tra Tychy e Anderlecht non è riuscito a confermare le attese, complice anche una concorrenza che non è certo quella che aveva a La Spezia.

L’Arsenal vuole continuare a puntarci, ma il difensore vuole giocare di più (fin qui ha collezionato solo 182’…) e per questo sta spingendo per un trasferimento nella prossima finestra invernale.

Secondo ’90min.com’, i ‘Gunners’ avrebbero adesso aperto alla cessione del polacco a gennaio, seppur non a titolo definitivo.

Calciomercato Milan e Roma, Kiwior in prestito: via libera dell’Arsenal

L’Arsenal ha detto sì, Kiwior può andare via nell’imminente finestra di riparazione. Ok al prestito, formula gradita sia al Milan che alla Roma, entrambe a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato. Specie i rossoneri, privi di Kalulu a lungo e con Kjaer sempre alle prese con acciacchi di vario genere.

La medesima fonte, però, inserisce anche l’Atalanta tra le pretendenti al cartellino del 23enne polacco, che alle spalle ha già 17 presenze in Nazionale maggiore. Non è escluso che l’Arsenal possa aprire pure all’inserimento di un diritto di riscatto, in tal caso a una cifra piuttosto alta. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi delle prossime settimane, con il mancino che all’orizzonte intravede la Serie A.