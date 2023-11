Cessione Inter, annuncio ufficiale esplosivo: “Offerta sul tavolo”

Il presidente nerazzurro Steven Zhang valuta il club circa 1,3 miliardi di euro: “Pronti a iniziare le due diligence”

Dopo le interviste esclusive a Interlive.it e TV PLAY, Thomas Zilliacus torna a parlare di Inter e della sua intenzione di acquistare il club sul canale Twitch ‘La Tv nerazzurra’.

Il businessman finlandese esce di nuovo allo scoperto con dichiarazioni importanti che, probabilmente, faranno ancora una volta poco piacere a Steven Zhang: “Ho presentato un’offerta al presidente dell’Inter, è sul tavolo. Non voglio entrare nei dettagli, rispetto tantissimo Zhang che ha fatto un lavoro incredibile. Aveva solo 26 anni quando hanno preso l’Inter, ha guidato il club e i risultati li vediamo tutti oggi”.

“Credo che meriti grande rispetto. Io non voglio comprare l’Inter come trofeo – sottolinea Zilliacus – Sicuramente sarei molto fiero di essere il proprietario, ma io amo l’Inter e credo di poter contribuire a far diventarlo il miglior club del mondo. Ora sta a loro rispondere, magari vogliono tenere il club”.

Zilliacus riapre a un suo possibile ingresso in società come partner dello stesso Zhang: “Se la famiglia volesse restare, io sarei molto lieto di farli restare. Hanno fatto un grande lavoro, inoltre la fan base in Cina è molto ampia”.

Inter, Zilliacus: “Pronti a iniziare due diligence. In contatto col team di Al-Thani”

“Siamo pronti a iniziare una due diligence in qualsiasi momento – rincara Zilliacus – Siamo pronti a far partire questo processo, qualora Zhang (che valuta l’Inter circa 1,3 miliardi di euro, ndr) dovesse darci luce verde”.

Zilliacus ha poi nuovamente risposto su una eventuale partnership con Al-Thani: “Sono stato in contatto con il suo team, però ognuno deve parlare per se stesso e non voglio parlare per lui. È un’opzione quella di proseguire insieme, tuttavia esiste anche la possibilità contraria”, ha concluso.