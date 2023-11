“A gennaio”: Vlahovic e l’addio alla Juve, c’è il colpo di scena

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista il bomber serbo legato ai bianconeri da un contratto in scadenza a giugno 2026

La Juventus punta a rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, anche se il vero obiettivo è ‘spalmare’ il suo ricco ingaggio a salire. Nell’ultimo anno dovrebbe addirittura arrivare a toccare i 12 milioni di euro. Riuscirci, però, non sarà semplice proprio perché l’agente del serbo e il serbo stesso non vogliono – giustamente – rinunciare a un euro. Allo stesso tempo, quindi, resta più viva che mai l’ipotesi di una cessione del classe 2000.

Giuntoli ci ha già provato l’estate scorsa, vedi il tentativo di piazzarlo al Chelsea con lo scopo di arrivare a Lukaku. Il Football director bianconero chiedeva, però, anche 40 milioni cash in aggiunta, una cifra che i ‘Blues’ non hanno voluto spendere considerato che l’ex Fiorentina non era graditissimo al neo tecnico Pochettino.

Il futuro di Vlahovic può essere comunque in Premier, visto che sulle sue tracce risultano esserci Arsenal, Tottenham e Newcastle, anche se nelle ultime ore ha ripreso corpo una vecchia pista rappresentata dall’Atletico Madrid.

Gli spagnoli intendono piazzare un grande colpo in attacco e Vlahovic piace fin dai tempi in cui indossava la maglia viola.

I ‘Colchoneros’ di Simeone, fresco di rinnovo fino al 2027, si sarebbero già riattivati per il numero 9 della squadra di Allegri: “C’è un’offerta“, ha detto Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’. E si parla già di gennaio…

Vlahovic, addio Juve a gennaio: “L’Atletico Madrid è convinto”

Finito dietro Moise Kean nelle gerarchie per l’attacco, Vlahovic potrebbe dire addio nella vicina finestra invernale di calciomercato: “L’Atletico è interessato a lui – sottolinea Momblano” nel suo intervento.

“A me risulta che sono molto presenti sul giocatore e sono convinti – sottolinea – di poter fare un approccio con la Juve già a gennaio“. Per il suo cartellino, Giuntoli potrebbe chiedere sui 60/70 milioni di euro, possibilmente senza contropartite seppur al dirigente juventino piaccia non poco un certo Rodrigo De Paul.