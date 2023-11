Testa di maiale nel centro sportivo: la contestazione fa rabbrividire

Club a picco in classifica e ribaltone in panchina: la protesta dei tifosi continua e l’ultima contestazione è da brividi. Cos’è successo

La sosta per le Nazionali è servita ai club in maggiore difficoltà per cambiare la guida tecnica. Negli ultimi giorni sono arrivati numerosi esoneri, in Italia e non solo.

Ha cambiato anche lo Spezia in Serie B. La società ligure, da retrocessa in Serie A, naviga ora in piena zona retrocessione nel campionato cadetto. Il club ha così esonerato Alvini e scelto D’Angelo in panchina per tentare di svoltare la stagione.

Nel frattempo, però, prosegue la contestazione dei tifosi. Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, questa mattina, al centro sportivo Ferdeghini, gestito dallo Spezia Calcio, è stata trovata una testa di maiale ed uno striscione eloquente: “Tempo scaduto”.

Spezia nel caos: la contestazione dei tifosi

È l’ennesimo episodio minaccioso, rivolto anche ai calciatori, e riconducibile agli ultras della Curva Ferrovia. Negli scorsi giorni, infatti, Daniele Verde ha denunciato il danneggiamento del suo fuoristrada.

Un dirigente della società, invece, è stato minacciato sotto casa da tre giovani incappucciati. Ora la testa di maiale e lo striscione ‘minaccioso’. Sui tre episodi indagano i poliziotti della Digos.