Simy, è l’ora del rilancio nella Salernitana? Lui ci crede e nei social lo dimostra

L’attaccante Simy è passato dalle stelle alle stalle in poche stagioni. Oggi può rilanciarsi per la rinnovata fiducia di Pippo Inzaghi.

L’avventura di Simy con la Salernitana non sembra più ai titoli di coda. Simeon Tochukwu Nwankwo, questo il nome completo del classe 1992, è un calciatore nigeriano che alcune stagioni fa brillò con la casacca del Crotone, prima nella serie cadetta – segnando 20 gol in 37 gare nel campionato 2019/2020 – e poi in Serie A alla stagione successiva, traguardo che la compagine calabrese raggiunse grazie alle prestazioni dell’attaccante.

Nel maggior torneo professionistico italiano, Simy seppe farsi valere: alla prima stagione – la 2020/2021 – l’atleta mise a segno ancora una volta 20 gol in 38 gare, divenendo idolo indiscusso della tifoseria locale.

Sono seguite annate in forte controtendenza alla Salernitana, club dal quale fu poi prestato al Benevento e al Parma, senza però ottenere maggior fortuna. In breve sono mancati i gol ed in lui sembra sparita la grande vena realizzativa, che fino a qualche stagione fa gli permetteva di essere spesso decisivo in partita.

Ebbene, se la scorsa estate sembrava ormai pronto a fare le valige, oggi gli equilibri sono cambiati: Simy è tornato a giocare nella dodicesima giornata di Serie A. Vediamo com’è andata e che cosa ha recentemente dichiarato sui social. I dettagli.

Come ha giocato Simy nell’ultima gara contro il Sassuolo

Non sceso in campo contro il Napoli all’undicesima giornata, Simy ha debuttato il Serie A nel turno successivo. La Salernitana affrontava il Sassuolo al Mapei Stadium: una partenza con il botto con due gol granata nella parte iniziale della gara, a cui i neroverdi hanno replicato tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, con due reti che hanno stabilito il punteggio sul 2-2.

Pochi minuti dopo il gol del pareggio del Sassuolo – ovvero al 56′ – è entrato in campo il nigeriano Simy al posto di Ikwuemesi, autore di una delle reti della squadra campana. E’ apparso nel complesso impacciato e un po’ lento nei movimenti, ovvero nella condizione tipica di chi deve ritrovare confidenza con le partite del calcio professionistico ad alti livelli.

L’impegno sicuramente non è mancato, ma al Fantacalcio il voto non ha potuto essere superiore a 5,5.

Le speranze di Simy rivelate sui social

Per il 31enne Simy si è trattato di un ritorno in A, a distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione nel massimo torneo calcistico italiano. Il cambio di allenatore ha favorito di fatto il pieno reintegro: basti pensare che il nigeriano ha passato mesi da separato in casa, in prospettiva di una cessione. Sono però mancate le pretendenti, e non c’è da stupirsi considerata l’involuzione tecnica avuta nelle ultime stagioni – con sole due reti segnate in tre anni.

Su Instagram Simy ha commentato il suo ritorno in campo con la maglia della Salernitana nella sfida vinta contro la Sampdoria in Coppa Italia, con anche un assist per la quarta rete di Cabral. “Certe cose non cambiano mai, sono ancora qui con lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento e la stessa passione“. La motivazione dunque non gli manca di certo, oggi più che mai.

Mentre dopo la gara con il Sassuolo, che ha sancito il suo ritorno effettivo in A, Simy sul popolare social ha scritto: “Sto bene e sono grato a Dio perché sia successo” – il riferimento va ovviamente al ritorno a giocare una partita nel massimo campionato, quando ormai le speranze parevano ridotte al lumicino.

La fiducia di Inzaghi per la svolta

Forse non tutti sanno che la Salernitana sta ancora pagando il calciatore al club del Crotone. Infatti proprio in questa stagione scadrà l’ultima rata dei sei milioni concordati nell’estate 2021 dall’allora dirigenza, per prelevarlo dal club calabrese. A seguire le stagioni di grave crisi e l’involuzione tecnica che i tifosi granata ben conoscono.

Tuttavia, da quanto Pippo Inzaghi ha preso il posto di Sousa, qualcosa è mutato. Non soddisfatto del contributo al reparto offensivo dei giocatori in rosa – tra gli altri Dia – Superpippo ha così deciso di dare qualche chance a Simy, probabilmente vedendolo determinato a fare bene e a tornare il goleador di un tempo.

Pippo Inzaghi in conferenza stampa ha recentemente dichiarato che in squadra nessuno è intoccabile e che tutti debbono sentirsi in discussione: nelle gerarchie Simy ha guadagnato qualche punto ultimamente ed è presumibile che l’atleta cercherà di migliorare ulteriormente la propria condizione, magari per guadagnarsi – finalmente – un posto da titolare.

Finora contro Sampdoria e Sassuolo alcuni spezzoni di partita, in cui si è visto molto impegno, ma anche la necessità di migliorare sul piano atletico, per ritrovare il ritmo partita – e quindi anche i gol.

Proprio la sosta del campionato per le partite della nazionale gli sarà così utilissima per crescere ancora e, chissà, per ‘rubare’ il posto a qualcuno tra coloro che, in questo inizio di stagione, hanno maggiormente deluso.