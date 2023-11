Rottura del crociato UFFICIALE: stagione finita e addio Europeo

Bruttissimo infortunio per il forte attaccante che chiude in anticipo la sua stagione e rinuncia al sogno Europeo

Pessime notizie per il Villarreal dopo gli esami strumentali svolti in mattinata. Il club spagnolo ha infatti perso per tutta la stagione Yeremi Pino, uno dei calciatori di maggiore talento della squadra. Una tegola pesantissima per Marcelino, tornato ufficialmente in panchina da due giorni come successore di Pacheta.

Il nuovo tecnico del Villarreal dovrà dunque fare a meno dell’esterno spagnolo, a causa dell’infortunio rimediato ieri in allenamento che ha causato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione praticamente finita per il classe 2002 che a questo punto si perderà anche l’opportunità di partecipare ai prossimi Europei 2024 in Germania con la Nazionale Spagnola.

Questo il comunicato del club: “Dopo gli esami realizzati questa mattina si conferma che, nel corso dell’allenamento svolto nella giornata di ieri nella città sportiva, Yeremi Pino ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il club metterà a disposizione prossimamente i dettagli dell’intervento chirurgico”.