Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 16 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con i volti di Jannik Sinner e Giacomo Raspadori, per un weekend cruciale nel tennis e nel calcio tra Atp Finals e qualificazioni a Euro 2024: “Italia vai a rete“. Nel mondo del calcio c’è però un nuovo colpo di scena nella vicenda scommesse: “Indagato Florenzi“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale dedicato all‘Inter di Inzaghi di questo inizio di stagione, meritatamente prima in classifica: “SuperSimo“. In taglio alto, “Il festival di Sinner“: stasera contro Rune cerca l’accesso alle semifinali delle Atp Finals. “Spalletti e Totti, qua la mano“, per lo storico incontro tra il Ct della Nazionale e l’ex fuoriclasse per ricucire i rapporti dopo l’addio burrascoso ai tempi della Roma.

Su ‘Tuttosport’, per Sinner arriva l’incoronazione da Adriano Panatta: “Sarai il numero 1“. Intanto, la Juventus pianifica una interessante strategia di mercato: “Iling porta De Paul“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 novembre 2023

All’estero, per la nostra consueta rassegna, diamo uno sguardo oggi tra Spagna e Inghilterra.

Sul ‘Mundo Deportivo’, ecco i tre volti a centrocampo seguiti dal Barcellona: “Los pivotes que gustan“, c’è anche Ederson dell’Atalanta. Mentre è arrivato il tempo di grandi cambiamenti in casa Manchester United, con una vera e propria rivoluzione orchestrata dal nuovo socio: “Ruthless Ratcliffe“, il titolo del ‘Daily Express’.