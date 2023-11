Pavard, le curiosità che non tutti sanno: dalla depressione alle passioni, con un’amicizia speciale

Il difensore Pavard è alle prese con un infortunio, ma è già idolo della tifoseria. Ecco alcune curiosità su di lui.

Benjamin Pavard è un terzino di importanza chiave per l’Inter di Simone Inzaghi, oltre che un giocatore di esperienza ed in grado di vincere i maggiori trofei con il Bayern Monaco – sua ex squadra – e la nazionale francese.

Tuttavia negli ultimi tempi un infortunio gli ha impedito di essere confermato titolare. Infatti alcuni recenti guai fisici ne hanno impedito l’utilizzo nella gara contro il Frosinone: il difensore francese è uscito alla mezz’ora di gioco durante la partita Atalanta-Inter, riportando una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro.

“Per Pavard ci vuole tempo” sono le parole usate da mister Inzaghi dopo l’ultima giornata di campionato. L’atleta, precisa l’Inter in una nota, “dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo“.

Per Sky Sport Pavard dovrà restare fermo ai box per un paio di mesi. Tra gli ultimi giorni di novembre e inizio dicembre toglierà il tutore e poi avvierà la fase di recupero vera e propria. L’obiettivo è tornare in campo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Il giocatore – dicevamo – è già diventato un beniamino dei tifosi, grazie a prestazioni ricche di quantità e qualità. Tuttavia non forse non tutti sono al corrente di alcune curiosità della sua vita privata, ovvero alcuni aspetti ‘nascosti’ che ne inquadrano meglio la figura a tutto tondo. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Benjamin Pavard è un grande amico di Giroud

L’ex giocatore del Bayern Monaco Benjamin Pavard oggi veste la maglia dell’Inter, la squadra che, campionato dopo campionato, sfida il Milan nel derby della Madonnina. Ebbene, proprio tra i rossoneri c’è un giocatore che Benjamin conosce molto bene e a cui è legato da una profonda amicizia.

Ci riferiamo ad Olivier Giroud, con cui il difensore classe 1996 nato a Maubeuge ha un rapporto speciale. Anzi si potrebbe dire che in Nazionale sono inseparabili e assai uniti, prova del fatto che anche nel calcio – sport ad alta competitività – i legami sinceri non mancano.

Anzi, l’attaccante del Milan è stato determinante per la sua decisione finale di venire all’Inter, grazie ai racconti sull’atmosfera speciale del derby di Milano.

Giroud, il problema della depressione e gli hobby

Non solo grandi amicizie e trionfi sui campi di calcio, ma anche un problema nella vita privata che lo ha condizionato per un po’ di tempo. Alla stampa francese, Pavard nel 2022 raccontò di aver sofferto di depressione dopo la pandemia. Una fase triste della sua vita, che però riuscì a superare grazie agli affetti e all’amore per il pallone.

Il calciatore però non vive per il solo calcio. Nel sito web dell’Inter, il suo club ne indica le altre passioni nel tempo libero, ovvero tennis, yoga e attività ginniche. Anzi, come indicato nei suoi profili social Pavard è un grande appassionato di fitness: non a caso, il terzino francese condivide spesso scatti e video dei suoi workout, suddivisi tra intense sessioni a corpo libero e circuiti con il kettlebell.

Mentre in quanto a gusti in cucina, Pavard non ha alcun dubbio sul suo piatto preferito, la pasta. Dovendo scegliere tra film e serie TV Benjamin ha raccontato di preferire queste ultime, come precisa il sito dell’Inter. Ed, in particolare, quella che ha più gradito è Prison Break.

Pavard, pochi gol ma pesanti

Il terzino non ha fatto molti gol in carriera, ma in alcuni casi si sono rivelati di importanza cruciale. Per esempio nel 2021 una sua conclusione vincente ha deciso la finale del Mondiale per Club tra Bayern e Tigres.

Certamente però la rete alla quale è più affezionato è quella realizzata agli ottavi del Mondiale 2018 contro l’Argentina. Un gran gol, un esterno destro al volo, dal limite dell’area eletto poi miglior gol del torneo. Fu il mondiale che diede la seconda coppa alla Francia, vittoriosa in finale sulla Croazia.

Pavard nuovo beniamino dei tifosi nerazzurri

Preso dal club nerazzurro per puntellare la difesa, Benjamin Pavard è subito entrato nei cuori dei tifosi dell’Inter, grazie a prestazioni ricche di personalità e a giocate che dimostrano lucidità e buon livello tecnico.

Insomma si tratta del classico giocatore che, dopo qualche partita di ambientamento, diventa inamovibile all’interno dell’undici titolare. Pavard è arrivato la scorsa estate dal Bayern Monaco sulla base di 30 milioni più altri due di bonus.

In campo gli appassionati di calcio, e in particolare i tifosi dell’Inter, ormai lo conoscono bene: il terzino è un calciatore dinamico e moderno in grado di giocare sia come centrale che come laterale destro in una linea a quattro, oppure – come all’Inter – in una difesa a tre. Ordinato nelle scelte, abile sia a difendere che a proporsi in avanti, Pavard è un atleta che infonde sicurezza alla squadra.

Il pensiero della Curva Nord in occasione della gara contro il Frosinone rende bene l’idea dell’affetto della tifoseria: “Col ginocchio a pezzi a salutare il settore. Pavard, la Nord ti rende onore” – queste le parole che fanno riferimento all’infortunio nella gara contro l’Atalanta.

Infatti, nonostante il guaio fisico, l’ex Bayern si è alzato con i compagni per festeggiare il successo a fine gara, andando anche a salutare i tifosi nerazzurri presenti nell’area ospiti del Gewiss Stadium. Il legame tra Pavard e l’Inter è sempre più solido.