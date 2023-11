Stravolto il calcio, l’IFAB introduce una novità storica

Potrebbe esserci una clamorosa novità regolamentare nel mondo del calcio: la nuova norma potrebbe stravolgere tutto

Il mondo del calcio è in continua evoluzione. Tante e continue le novità, spesso minime, nel regolamento, ma ogni tanto arriva la svolta destinata a fare epoca.

Un esempio è molto recente e riguarda l’aumento del numero di sostituzioni possibili durante una partita: con la pandemia i cambi nel corso di un match sono diventati cinque, una novità che avrebbe dovuto essere temporanea e che invece è diventata definitiva, modificando in maniera radicale il modo di gestire una gara da parte degli allenatori e il ruolo delle riserve.

Ma un’altra novità destinata a fare rumore è al vaglio dell’IFAB (International Football Association Board), l’organo della FIFA che ha il potere di modificare le regole del gioco del calcio. Ebbene, al vaglio dei membri dell’IFAB c’è l’espulsione a tempo.

IFAB valuta l’espulsione a tempo: scatterà solo in un caso

Una idea che è già stata sperimentata nei campionati giovanili in Inghilterra e che ora potrebbe essere applicata a livello generale.

L’espulsione a tempo scatterebbe soltanto in un caso: le proteste nei confronti degli arbitri. Stando a quanto riferisce ‘The Times’, infatti, l’IFAB sta valutando di inserire un’espulsione di 10 minuti per chi eccede con le proteste nei confronti dei direttori di gara. Un modo per provare a limitare le scenate di protesta che si vedono sul terreno di gioco. Nel pensiero dell’IFAB, infatti, i calciatori potrebbero essere maggiormente intimoriti dalla possibilità di essere espulsi, anche se solo per 10 minuti, rispetto ad un semplice cartellino giallo.