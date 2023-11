Ribaltone Conte: la chiamata del grande ex fa saltare il banco

Conte pronto a tornare in panchina, lo vuole il grande ex. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Tiene sempre banco, anche a stagione in corso, il futuro di Antonio Conte, già cercato da Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli nella precedente sosta per le Nazionali.

“Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima”. Recentemente l’ex tecnico di Inter e Juventus ha spiegato i motivi del no agli azzurri, strizzando però l’occhio alle piazze di Roma e proprio Napoli.

No anche all’Arabia Saudita: “Io ho rifiutato. Mancini? Ha fatto qualcosa di storico agli Europei, poi c’è stata la non partecipazione ai Mondiali… Sono situazioni che lasciano ferite. Per me sarebbe stata durissima. Ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via”. Dall’Arabia Saudita e il possibile ritorno in Serie A alla Premier League.

Conte-Manchester United, lo vuole Sir Alex Ferguson: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, Conte è nei piani di Napoli, Roma e Milan per giugno, ma potrebbe optare per una nuova esperienza in Premier, alla guida del Manchester United.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Conte sarebbe il preferito di Sir Alex Ferguson, il tecnico che ha lasciato un vuoto incolmabile in casa United. Ten Hag è sempre più in bilico e la dirigenza dei Red Devis ha in cima alla lista l’allenatore pugliese. Le big di Serie A sono avvisate.