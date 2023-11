Pioli, sosta benedetta: il Milan deve riordinare le idee

La sosta per il Milan di Pioli arriva nel momento giusto con il tecnico chiamato a riordinare le idee di una squadra in difficoltà

Il campionato italiano è andato in pausa con la nazionale azzurra che ha bisogno di ottenere due ottimi risultati per qualificarsi ai prossimi europei. Restando in tema Serie A, il Milan non sta attraversando un momento semplice; i rossoneri, nell’ultima sessione di mercato, hanno messo a segno diverse operazioni importanti con cui la società ha voluto rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

L’obiettivo è quello di continuare un processo che ha portato, negli ultimi anni, uno scudetto e una semifinale di Champions League. Una rosa importante, con individualità in grado di fare la differenza e tra questi non possiamo non menzionare Leao; il talento portoghese ha tutto per prendersi sulle spalle la squadra trascinandola verso grandi traguardi.

Il Milan, in questo momento, non sta attraversando il suo miglior momento vincendo, da sosta a sosta, una sola partita per quanto importante, contro il PSG nella quarta giornata di Champions. Per quanto riguarda i rossoneri, possiamo dirlo senza troppi problemi, la sosta arriva nel miglior momento possibile; se da una parte stare fermi per due settimane dopo una serie di risultati non soddisfacenti non è il massimo, dall’altra la pausa permette alla squadra di riordinare le idee e tornare nel migliore dei modi alla ripresa del campionato.

Dopo la sosta i rossoneri affronteranno la Fiorentina in un match per nulla semplice considerando le qualità dei viola che hanno i mezzi per andare a mettere in difficoltà il Milan. Sarà una partita molto interessante con i ragazzi di Pioli costretti ad ottenere i tre punti; l’allenatore dovrà fare a meno di Giroud (espulso nel finale di Lecce), Leao infortunato e vanno monitorate le condizioni di Calabria. Due titolari out e un terzo in forte dubbio; non il miglior modo per presentarsi ad una partita di fondamentale importanza a livello di classifica.

Pioli e i numeri del Milan nelle ultime quattro partite

Il Milan non sta attraversando un momento semplicissimo e Pioli deve trovare le soluzioni, come fatto da quando siede sulla panchina rossonera, per permettere alla sua squadra di tornare in corsa all’interno di una stagione dove si può ancora essere protagonisti. Il tecnico ha già dimostrato di poter invertire la rotta e, al rientro dalla sosta, deve confermarlo un’altra volta.

La Fiorentina in campionato, per non perdere terreno dalla vetta e sfruttare la sfida tra Juventus ed Inter e poi il Dortmund in Champions League in un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. Come detto serve una svolta perché i numeri, nelle ultime partite di campionato, sono piuttosto emblematici.

Iniziamo dalle ultime due sfide casalinghe giocate in Serie A; in casa contro Juventus ed Udinese i rossoneri sono usciti con due sconfitte per uno a zero. Anche le partite in trasferta hanno avuto lo stesso identico copione: i ragazzi di Pioli, in vantaggio di due gol sia in casa del Napoli sia a Via del Mare, hanno subito la rimonta nel secondo tempo. Tutti dati che devono far riflettere

Preoccupa la gestione del vantaggio, anzi del doppio vantaggio; contro Napoli e Lecce la sensazione è stata quella di una squadra che si è sciolta al primo momento di difficoltà non riuscendo a tornare dentro al match da un punto di vista della concentrazione ed è una cosa che non siamo abituati a vedere visto gli obiettivi raggiunti dalla squadra negli ultimi anni. Le due partite casalinghe invece sono state decise, sostanzialmente, da episodi: l’espulsione di Thiaw contro la Juve e il rigore contro i friulani.

Come detto bisogna cambiare marcia ed invertire la rotta; contro la Fiorentina non sarà semplice anche per via di assenze pesanti ma il Milan di Pioli ha dimostrato, in passato, di saper uscire da situazioni del genere. E’ giunto il momento, per il tecnico, di mostrare nuovamente tutte le sue capacità, quelle che hanno portato i rossoneri a vincere lo scudetto e a giocarsi una semifinale della massima competizione europea.