Pandev lancia Mazzarri: “Riporterà il Napoli tra le grandi”

Pandev aggiunte sul ribaltone in panchina: “Spiace per Garcia, non è mai bello doversi esprimere mentre un allenatore è stato esonerato. Ma questo è il calcio. Il Napoli è uno squadrone, non so cosa non sia andato, a volte succede, ma è così pieno di giocatori di talento che, se per caso mi chiedesse qual è il mio preferito, io non saprei cosa risponderle”.

Infine sul suo futuro nel mondo del calcio dopo il ritiro: “Sono impegnato in Macedonia con un club che abbiamo acquistato e sto gestendo. Non penso di allenare, non ho voglia, adesso devo solo godermi la famiglia alla quale non ho potuto dedicare il tempo che avrei voluto. E poi, boh, forse studierò da manager, sto cominciando con Branchini. Ma non ho le idee chiare”.