Nuovo allenatore in Italia: UFFICIALE, altro esonero dopo Garcia

Cambia un’altra panchina. Dopo l’addio di Rudi Garcia e l’arrivo di Walter Mazzarri, c’è stato un nuovo esonero

Ancora un esonero in Italia. E’ costato davvero caro il settimo pareggio in campionato al tecnico, sollevato dal proprio incarico proprio pochi minuti.

Sui canali ufficiali dello Spezia è, infatti, possibile leggere il comunicato, con il quale il club si separa da Massimiliano Alvini.

Il tecnico paga chiaramente il sesto risultato negativo consecutivo, il 2 a 2 contro la Ternana. L’ultimo successo, contro la FeralpiSalò, risale, addirittura allo scorso 30 settembre, quando i liguri si imposero in trasferta per 2 a 1.

Spezia, addio ufficiale ad Alvini: ennesimo ribaltone in Serie B

Alvini lascia lo Spezia in piena zona retrocessione, al diciottesimo posto, con soli dieci punti in tredici partite giocate. Per cambiare passo la proprietà bianconera ha così deciso di affidarsi ad un altro allenatore.

Una scelta, questa, che molti club hanno deciso di adottare in questi giorni, anche per via della pausa per le nazionali. Così in cadetteria, si è assistito a diverse sostituzioni in panchina: da quella del Brescia, passando a quelle di Como e Ascoli. Ma il cambio più clamoroso è chiaramente avvenuto in Serie A, con l’addio di Rudi Garcia, che ha fatto spazio al ritorno di Walter Mazzarri.