Minacce al dirigente sotto casa, il tifo è una polveriera

Situazione delicatissima tra tifosi e società, un dirigente riceve minacce sotto casa: il racconto dell’accaduto

Alla pausa per le nazionali, momento di riflessione e di bilanci per diversi club, alcuni dei quali si trovano in una situazione decisamente non pronosticata a inizio stagione, con tensioni tra società e tifosi e allenatori a rischio.

E’ saltata una panchina eccellente, quella del Napoli campione d’Italia con il ritorno di Mazzarri, ma ci sono altre situazioni dove il clima è sfociato in una contestazione apertissima e dove la tensione si taglia davvero a fette. Come sta accadendo in Serie B, con lo Spezia in crisi nera di risultati e con la tifoseria che sta facendo sentire tutto il proprio malcontento.

Spezia, tensione ai massimi livelli: un dirigente minacciato e invitato alle dimissioni

Il club ligure, nel campionato cadetto, è in terzultima posizione con una sola vittoria in campionato e dopo il pari casalingo con la Ternana la panchina di Alvini è di fatto saltata, con la società che sta cercando l’accordo con D’Angelo che potrebbe arrivare già oggi. Intanto, però, la dirigenza è sotto attacco.

Come raccontato dal portale ‘cittadellaspezia.com’, un dirigente di spicco del club sarebbe stato minacciato sotto casa sua da alcuni individui con il volto travisato e invitato a presentare le dimissioni. Il tutto segue i duri comunicati da parte della tifoseria sui social dopo l’ultimo match e la dura contestazione messa in atto già allo stadio. La Questura sarebbe stata informata dei fatti.