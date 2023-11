Juventus, Giuntoli all’assalto: mani sul nuovo De Bruyne

La Juventus riflette sul futuro e studia un gran colpo di prospettiva: Giuntoli monitora un talento inquadrato come il nuovo De Bruyne

Per la Juventus, l’abbrivio stagionale è stato certamente positivo dal punto di vista dei risultati. Ma i bianconeri devono guardare già avanti ed è ciò che intende fare il ds Giuntoli. Che se da un lato pensa ai rinnovi, dall’altro guarda agli acquisti per il futuro e a mettere a segno operazioni di grande prospettiva.

Sul taccuino suo e di Manna, uno dei nomi più intriganti pare quello di Adzic, talento montenegrino non ancora 18enne ma che con la sua nazionale Under 21 ha già fatto vedere cose importanti. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Giuntoli e Manna lo hanno fatto seguire dai propri collaboratori e anche in questa sosta ne prenderanno visione con nuovi appunti. Fisico importante (altezza 185 cm), in patria con il Buducnost Podgorica ha già realizzato 4 gol e 2 assist in stagione. Secondo molti report, richiamerebbe le doti di De Bruyne e infatti sarebbe seguito anche da diverse altre big del continente. La sua valutazione si aggirerebbe già tra i 3 e i 4 milioni di euro.