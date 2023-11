Juve-Inter, Javier Zanetti a Torino: “Col calcio si fa del bene. Sul Derby d’Italia…”

La città di Torino è in fibrillazione e non solo perché al rientro dalla sosta delle nazionali la Juventus ospiterà l’Inter, nel più classico ‘Derby d’Italia’ di alta classifica. La città in questi giorni vive sulle emozioni delle ATP Finals

Ieri, la straordinaria e storica vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic. Oggi, in piazza Castello Javier Zanetti, icona nerazzurra e vicepresidente della ‘Beneamata’.

Nella ormai famosa sfera ‘Casa Tennis’ a fianco a Palazzo Madama, questo pomeriggio è stato ospite dell’organizzazione di ‘Salone del Libro’ Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e storico capitano dei meneghini. Quasi superfluo ricordare le sue gesta, con l’apice toccato quando nella notte di Madrid del 22 maggio 2010 ha alzato la Champions League al cielo. Mettendo la firma anche su uno storico ‘triplete’.

Il campione argentino ha parlato del suo impegno nel sociale attraverso la ‘Fundacion PUPI‘, creata con la moglie nel 2002, organizzazione no-profit che si occupa di fornire il necessario sostegno economico ai bambini disagiati, e alle loro famiglie, nella zona di Buenos Aires. Noto per la sua lealtà sportiva, ha ricevuto molti premi e riconoscimenti in tal senso.

Juventus Inter, si avvicina il Derby d’Italia. A Torino, Javier Zanetti presenta il suo nuovo libro

L’ex capitano nerazzurro ha presentato a ‘Casa Tennis’ il suo libro ‘Un legame mondiale’. Sulla super sfida, però, è apparso più abbottonato del solito.

SUL LIBRO – Javier Zanetti ha presentato presso ‘Casa Tennis’ il suo nuovo libro ‘Un legame mondiale’. “Parla di quello che ho vissuto nell’ultimo mondiale in Qatar, dove il mio paese ha vinto la Coppa del Mondo. Il libro parla di un sentimento tra Argentina e Italia, che si assomigliano molto nel modo di vivere il calcio”.

SUL SOCIALE – “Nella vita la differenza la fanno i valori umani. Attraverso il calcio si possono fare tante cose positive, da più di vent’anni ho la mia fondazione, che si occupa dei bambini del mio paese. Per poter fare capire anche a loro che oltre a tutte le difficoltà c’è una alternativa valida che possono sognare”.

SUL DERBY D’ITALIA – Prima del talk con I tifosi e gli appassionati, c’è stato spazio per porre alcune domande alla bandiera nerazzurra, a Torino appena dieci giorni prima del ‘Derby d’Italia‘. Mentre la città pensa al grande tennis, Juventus e Inter guardano già al big match. Le domande sulla sfida di domenica 26 novembre però vengono rimbalzate dall’ex Capitano nerazzurro: “No, non parlo di calcio”, spiega in maniera lapidaria. Ieri, a Milano, Pupi ha invece parlato anche del suo amico Lautaro Martinez.