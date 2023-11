Juve, brusca frenata in diretta: “Nessun incontro”

L’agente ha avvisato il club bianconero sugli ultimi sviluppi che riguardano la firma del calciatore

Prosegue senza sosta in casa Juventus il lavoro da parte dei dirigenti. Oltre ai possibili acquisti studiati in queste ultime settimane in vista della sessione di mercato di gennaio, il club bianconero sta cercando di approfondire anche i dialoghi con i propri calciatori per alcuni importanti rinnovi.

Tra questi, alla luce dell’ottima stagione sin qui disputata, rientra Daniele Rugani, in scadenza di contratto a fine stagione. Del suo futuro, ai microfoni di TV Play, ha parlato il suo agente Davide Torchia: “Se quando torna Danilo c’è il rischio che Rugani torni in panchina? La difesa della Juventus sta mettendo in difficoltà l’allenatore, nel senso buono del termine, perché quando non sai chi schierare significa che stanno facendo tutti bene”.

Il noto procuratore ha ripercorso la carriera del centrale italiano, spiegando cosa potrebbe non essere andato rispetto alle grandi premesse nei suoi confronti: “A me non piace dare la colpa agli altri. Io sono del parere che se sei da nove anni in bianconero un motivo ci sarà, poi dall’altra parte è vero che Rugani poteva far qualcosa in più. Non voglio dare giustificazioni, ma le carriere sono influenzate da tante cose. Gatti è bravo, ma se fosse arrivato 6/7 anni fa probabilmente non avrebbe mai giocato. Rugani a 21 anni aveva vinto la Serie B ed era stato votato come il miglior giovane”.

Calciomercato Juve, l’agente rivela: “Nessun appuntamento per il rinnovo”

Dopo qualche stagione in penombra, quest’anno Rugani sembra aver ritrovato la sua dimensione.

L’esplosione tardiva dell’ex Empoli, secondo Torchia, potrebbe essere ricondotta alla qualità difensiva trovata dal ragazzo al suo sbarco a Torino: “Arrivato alla Juve, pagato circa 16 milioni, e ha incontrato la ‘BBC’ al massimo dello splendore, poi c’erano difensori come Benatia che per me è stato un grande giocatore che ogni tanto si concedeva qualche disattenzione. In Italia, inoltre, c’è troppo pre concetto sui giocatori. L’anno scorso Rugani ha giocato poche partite ma è stato tra i migliori ogni volta”.

Infine, l’avviso sul rinnovo di contratto: “Non abbiamo appuntamenti con la Juventus, spero che mi chiamino e che ci si possa mettere d’accordo. Sto con i piedi per terra, sono molto ragionevole perché so come si muove il mondo del calcio moderno. All’estero? Non ci sarebbe mai andato, è sempre stato bene in Italia”.