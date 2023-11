Doppia offerta dalla Spagna per Martinez: la Serie A trema

Dalla Spagna sono arrivate delle offerte per Martinez. L’attaccante potrebbe approdare in Liga già a gennaio, spegnendo le speranze del club di Serie A

Due club di Liga spagnola stanno cercando un rinforzo in attaccato già per la prossima sessione invernale di calciomercato. Nel mirino è stato messo il classe 1997 Martinez, che potrebbe abbandonare l’idea Serie A.

Molti club italiani e non solo si sono detti interessati all’attaccante Toni Martinez del Porto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centroavanti spagnolo è finito ai margini del progetto del club portoghese e potrebbe cercare una nuova sistemazione già a gennaio. Una delle squadre più interessate sembrerebbe essere il Bologna di Thiago Motta, non completamente convita di Sydney Van Hooijdonk.

I rossoblu vorrebbero agire sul mercato per trovare una valida alternativa a Zirkzee già in inverno e Martinez potrebbe rivelarsi un’occasione low cost. Ma oltre agli emiliani, sul giocatore sono finiti anche gli occhi di Genoa e Udinese, entrambe alla ricerca di un vero e proprio goleador per il loro attacco. Il centravanti del Porto potrebbe approdare in Italia anche con la formula del prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto a giugno.

Non solo Serie A: concorrenza della Liga per Martinez

Sull’attaccante del Porto, però non ci sarebbero solo i club italiani. Toni Martinez, infatti, piace anche ad alcune squadre della Liga spagnola, che potrebbero tentare di riportarlo in patria già nella sessione invernale di mercato.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Toni Martinez è finito nel mirino di alcuni club della Liga, per il mercato di gennaio. In particolare, Celta Vigo e Granada sarebbero alla ricerca di un’attaccante per ampliare il loro reparto offensivo e sarebbero disposte a scommettere sul giocatore del Porto. Il centravanti, cresciuto nelle giovanili del Valencia, sarebbe molto propenso ad un trasferimento in Spagna, per provare a rilanciarsi dove è cresciuto.