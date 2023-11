‘Colpo di fulmine’ di Sarri: l’uomo giusto per sostituire Pedro

La Lazio sembra muoversi sul mercato per la prossima stagione con Sarri rimasto estasiato dal giocatore che può sostituire Pedro

Nell’ultimo turno di campionato, la Lazio ha affrontato la Roma; il derby, specialmente nella capitale, è una delle partite più importanti della stagione. Una partita sempre molto sentita con il solito spettacolo offerto dalle due curve e due squadre che cercano il primato cittadino fino alla prossima sfida. Questa volta i novanta minuti non hanno offerto grande spettacolo e, specialmente dal settantesimo, sembrava che la paura di non perdere avesse preso il sopravvento.

Tra i protagonisti del match era molto atteso Pedro, attaccante biancoceleste ma ex Roma e capace (già in passato) di punire i giallorossi nella stracittadina; il classe 1987, questa volta, non è riuscito ad risultare determinante all’interno di una partita dove ha avuto poche possibilità per mettere in mostra le sue qualità.

Sull’attaccante bisogna sottolineare come il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale; il contratto di Pedro scade il trenta giugno e non è escluso che possa lasciare i biancocelesti al termine della stagione. E’ chiaro che qualora l’esterno dovesse andare via, la società biancoceleste avrebbe bisogno di un sostituto per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Sarri per quanto riguarda il reparto offensivo. A tal proposito il tecnico biancoceleste sembra aver individuato il possibile sostituto.

Lazio, piace Savinho: può sostituire Pedro

Come abbiamo detto il contratto di Pedro scade il prossimo trenta giugno e in estate potrebbe lasciare la Lazio; una situazione da tenere sotto controllo con i biancocelesti che avrebbero bisogno di trovare il sostituto del classe 1987. Da questo punto di vista, stando a quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero individuato il sostituto dell’esterno offensivo.

Parliamo di Savinho, attaccante classe 2004 in forza al Girona; il giocatore, in prestito dal Troyes, ha realizzato in Liga quattro gol e altrettanti assist e sta vivendo un sogno dal momento che la sua squadra è prima nel massimo campionato spagnolo con due punti di vantaggio sul Real Madrid e quattro sul Barcellona. Giocatore abile tecnicamente, rapido, bravo nell’uno contro uno e con la capacità di creare la superiorità numerica; dal punto di vista tattica ama partire dalla sinistra ma può giocare anche sulla corsia opposta.

La Lazio, nel corso della preparazione estiva, ha giocato (in un match amichevole) contro il Girona e in quell’occasione i biancocelesti hanno avuto modo di ammirare da vicino la qualità di Savinho con Sarri rimasto affascinato dalle capacità tecniche del giocatore. Il futuro del classe 2004 potrebbe essere nella capitale con i biancocelesti molto interessati al ragazzo per sostituire Pedro che, come detto, ha il contratto in scadenza a giugno.