Calhanoglu, statistica incredibile: in pochi hanno fatto meglio

Calhanoglu è uno dei giocatori più importanti della rosa nerazzurra; il centrocampista ha una statistica veramente incredibile

L’Inter, e lo sta dimostrando in questa prima parte di stagione, è la principale candidate per la vittoria finale. Dopo dodici giornate i nerazzurri sono in vetta alla classifica con dieci successi, un pareggio e una sola sconfitta; a questo bisogna aggiungere il fatto che i ragazzi di Inzaghi sono il miglior attacco e anche la miglior difesa grazie, rispettivamente, ai ventinove gol fatti e ai sei subiti. Il vantaggio sulle pretendenti al titolo è di più dieci sul Napoli, più otto sul Milan e più due sulla Juventus con lo scontro diretto alla ripresa del campionato.

Un rendimento decisamente importante per una squadra con tanta qualità e diverse alternative da poter utilizzare nel corso della stagione; tra i protagonisti principali della rosa di Inzaghi non possiamo non menzionare Calhanoglu. Il centrocampista è uno degli elementi più importanti negli schemi dei nerazzurri.

Come ha giocato Calhanoglu nell’ultima partita: Inter Frosinone

Nell’ultimo match di campionato, prima della sosta per le nazionali, l’Inter ha affrontato il Frosinone in una partita fondamentale per i nerazzurri. Servivano, infatti, i tre punti in modo da tornare al comando della classifica scavalcando nuovamente la Juventus. La partita poteva portare delle insidie considerando una squadra, il Frosinone, senza nulla da perdere e con la voglia di mostrare la propria forza anche in casa dei nerazzurri.

L’organizzazione di Soulé e compagni stava mettendo in difficoltà l’Inter che però può segnare in qualsiasi modo come dimostrato dall’eurogol di Dimarco. Per quanto riguarda Calhanoglu, il centrocampista ha chiuso la partita nella ripresa calciando un rigore semplicemente perfetto.

Fantacalcio: i voti di Calhanoglu

Parliamo di un centrocampista fondamentale all’interno del sistema di gioco dell’Inter ma non possiamo non andare a menzionare quanto sia importante Calhanoglu a livello di Fantacalcio potendo portare bonus di livello tra gol e assist. L’esordio è arrivato alla prima partita di campionato contro il Monza con il centrocampista in grado di mostrare, immediatamente, le sue qualità ottenendo un sei e mezzo. Stesso voto in casa del Cagliari dove ha confermato di essere indispensabile per gli schemi di Inzaghi.

Il primo bonus all’interno del campionato è arrivato nel match casalingo contro la Fiorentina; partita dominata dai nerazzurri con il classe 1994 che ha trovato la via del gol su calcio di rigore. Prestazione e rete che gli hanno dato, a livello di valutazione, un bel dieci; copione identico, o quasi, contro il Milan; nel derby, infatti, Calhanoglu ha sì realizzato un gol dal dischetto ma l’ammonizione ricevuta gli ha fatto abbassare il voto di mezzo punto.

Contro l’Empoli ha calciato un paio di volte dalla distanza dimostrando una grande capacità balistica; la prestazione gli ha garantito un bel sei e mezzo. Sufficienza piena, invece, nel match casalingo con il Sassuolo dove la squadra è andata incontro alla prima sconfitta stagionale; in casa della Salernitana, invece, non è stata la sua miglior prestazione ottenendo un cinque anche a causa del giallo ricevuto.

Riscatto immediato nella sfida contro il Bologna dove fornisce un passaggio vincente e questo gli permette di ottenere un sette pieno in pagella. Nelle successive due trasferte, contro Torino e Atalanta, conferma la sua abilità dal dischetto segnando (in entrambi i casi) un gol dal discetto. A livello di voto riceve un dieci e un dieci e mezzo. Nel big match casalingo con la Roma si prende la sufficienza piena mentre l’ultima partita di campionato lo ha visto realizzare il rigore del due a zero che gli è valso un dieci pieno.

Calhanoglu nella probabile formazione di Juventus Inter

La prossima partita di campionato, al termine della sosta per le nazionali, vedrà l’Inter affrontare la Juventus nel derby d’Italia; match fondamentale perché rappresenta uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre con i bianconeri che vogliono dimostrare di poter lottare fino alla fine per lo scudetto mentre i nerazzurri hanno l’obiettivo di mandare un altro messaggio al campionato.

Sarà una partita molto intensa tra due squadre forti e con tanta qualità; diversi i protagonisti attesi e tra questi dobbiamo menzionare Calhanoglu, centrocampista con le qualità per dare il giusto contributo alla causa della sua squadra. Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Inter con la presenza, dal primo minuto, del classe 1994. Sommer; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram.

Calhanoglu nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo visto parliamo di un giocatore estremamente importante per la rosa nerazzurra ma anche dal punto di vista fantacalcistico. Il centrocampista nerazzurro, infatti, può portare un numero importanti di gol ed assist a chi ha deciso di puntare su di lui. Da questo punto di vista andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Calhanoglu fino ad ora

Gol: cinque

Assist: uno

Ammonizioni: tre

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.79

Calhanoglu e il record sui rigori: il nerazzurro punta Pazzini

La stagione del centrocampista nerazzurro, fino a questo momento, ha portato (a livello di rendimento) cinque gol e un assist. La rete sono arrivate tutte su rigori e questo porta Calhanoglu ad avere una statistica decisamente importante dal dischetto. Sono infatti undici i rigori siglati consecutivamente, nel massimo campionato italiano, dal classe 1994 che dimostra di essere infallibile dagli undici metri.

Una vera e propria sentenza dal dischetto con Calhanoglu che ora punta a raggiungere (e magari superare) Pazzini; l’ex centravanti, infatti, ha segnato sedici rigori consecutivi iniziando questa striscia a settembre 2012 e chiudendola a febbraio 2020. La sensazione è che il centrocampista nerazzurro possa superare questo record