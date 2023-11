Arnautovic, vale la pena scommettere su di lui al Fantacalcio? I numeri

L’austriaco Arnautovic non è nuovo a problemi fisici, ma ora appare pienamente ristabilito dopo l’ultimo infortunio. I voti al Fantacalcio.

Marko Arnautovic è un calciatore nato nel 1989, di ritorno all’Inter quest’anno dopo una prima breve avventura ad inizio carriera. Tatticamente si rivela molto utile ad integrare un reparto offensivo altrimenti privo di attaccanti di notevole fisicità.

Versatile e dotato di abilità con entrambi i piedi, il calciatore sa anche – all’occorrenza – occupare il ruolo di ala, perché dotato di agilità e dribbling. Con un buon repertorio tecnico pur superando l’1,90, Arnautovic può essere anche posizionato in campo come centravanti.

Nelle ultime giornate l’austriaco ha dovuto fronteggiare alcuni guai fisici che ne hanno limitato l’utilizzo, ma nella dodicesima giornata ha fatto il suo ritorno in campo, entrando al 69′ del match casalingo contro il Frosinone.

La nostra scheda farà il punto sulla sua ultima prestazione, cogliendo anche l’occasione di ricordare come si è comportato nelle precedenti gare di Serie A, in cui è sceso sul terreno di gioco. Arnautovic rimane una valida alternativa al Fantacalcio? Scopriamolo.

Come ha giocato Arnautovic nell’ultima gara contro il Frosinone?

L’ultima giornata di campionato – dicevamo – ha visto i nerazzurri in campo contro il Frosinone. Una gara che si è chiusa con il punteggio di 2-0, e che ha registrato – oltre alla rete di Calhanoglu su rigore – la prodezza di Dimarco, autore di un gol con un tiro dalla lunghissima distanza.

L’austriaco ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al posto dell’apprezzato Marcus Thuram e, giocando per poco più di una ventina di minuti, ha fatto capire al pubblico di essere di nuovo pronto all’impiego nelle rotazioni dell’allenatore.

Sicuramente una ottima notizia, se pensiamo che l’Ad Marotta ha escluso nuovi interventi nella finestra di calciomercato di gennaio. Arnautovic ha disputato uno spezzone di gara senza infamia e senza lode, che gli è valso un sei al Fantacalcio. Sicuramente l’aspetto più positivo è il suo ritorno alle competizioni.

L’infortunio nella gara Empoli – Inter

Alla quinta giornata l’infortunio patito da Marko Arnautovic: un grido nella trasferta di Empoli al Castellani, che ha fatto subito capire che il calciatore non si sarebbe ripreso nell’immediato. Dopo la fitta di dolore, il calciatore si è reso conto che non avrebbe potuto continuare la gara, facendo immediatamente segno allo staff sanitario di un pronto intervento.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante hanno indicato che l’infortunio consisteva in una distrazione muscolare di media entità, alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo ha reso noto un comunicato ufficiale dell’Inter.

La pronta risposta ai trattamenti ha permesso ad Arnautovic di velocizzare i tempi del recupero. Inizialmente si parlava di due mesi ma domenica 12 novembre l’austriaco ha potuto tornare in campo in Serie A. Quindi con un certo anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Arnautovic, i voti al Fantacalcio

Il centravanti a disposizione di mister Simone Inzaghi non è un titolare, posto che la coppia Thuram-Lautaro è oggi inamovibile. L’austriaco è però un’ottima alternativa in panchina e da far entrare in campo all’occorrenza, per favorire il gioco aereo e per dare più fisicità al reparto avanzato interista.

Escluse le sei gare in cui non è entrato in campo perché in fase di recupero dopo l’infortunio, Arnautovic ha giocato – oltre che nell’ultima partita contro il Frosinone – anche nelle prime cinque giornate. Per lui mediamente 20-30 minuti di gioco nei secondi tempi e valutazioni al Fantacalcio sempre pari a sei. Insomma non un giocatore che finora si è fatto notare per particolari lampi o le giocate decisive, ma almeno un sostituto utile a far rifiatare qualche titolare.

Il suo miglior voto è alla prima giornata, quando con un assist per Lautaro Martinez ha contribuito alla vittoria per 2-0 sul Monza. Per lui un otto al Fantacalcio.

Arnautovic, i numeri in breve

Le cifre sintetiche non ricostruiscono mai il profilo di un calciatore a 360°, ma aiutano quanto meno a darne una valutazione generale, utile specialmente a chi gioca al Fantacalcio.

Ecco di seguito quelle sull’austriaco:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,33.

Arnautovic è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Il calciatore è un punto di riferimento per mister Inzaghi, visto che ha caratteristiche che non si ritrovano in altri elementi in rosa. Duttile e capace di giocare sia in un attacco a due, sia in un attacco a tre, Arnautovic tecnicamente è valido ed è abile nello smarcarsi a sostegno della manovra nerazzurra.

Lo scorso campionato l’attaccante si distinse per i gol segnati – 10 in 21 presenze (18 da titolare) con la maglia del Bologna – ed un assist. Sicuramente il centravanti sa come segnare, ma su di lui grava l’incognita infortuni. Già la scorsa stagione infatti, il calciatore patì dei problemi fisici che lo tennero lontano dalle gare.

Al Fantacalcio resta un buon acquisto, a patto di non esagerare con il prezzo. Per un budget di 1000 crediti, la cifra per acquistarlo non dovrebbe superare i 100-120. Al Classic rimane un secondo/terzo slot, ma attenzione: in caso di acquisto, è assai preferibile avere in rosa giocatori dal voto certo, in modo da non restare sguarniti in caso di nuovo infortunio.

Una buona soluzione al Mantra potrebbe essere l’acquisto insieme ad un’altra Pc di livello un po’ più basso, alternando gli atleti per tutta la stagione.