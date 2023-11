Squalificato Giroud, UFFICIALE: la decisione del giudice sportivo

Dopo l’espulsione in Lecce-Milan, è arrivata la decisione del giudice sportivo su Olivier Giroud: squalificato l’attaccante

Due giornate di squalifica per Olivier Giroud. Questa la decisione del giudice sportivo sull’attaccante del Milan, espulso per proteste nei minuti finali della sfida contro il Lecce.

Lo stop è dovuto al cartellino rosso subito al ‘Via del Mare’ per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara”. Oltre al francese ci sono altri cinque giocatori fermati, tutti per un turno.

Si tratta di de Roon (Atalanta), Faraoni (Verona), Ramadani (Lecce), Ranieri (Fiorentina), Luis Alberto (Lazio). Inoltre il giudice sportivo ha anche squalificato per un turno il vice-allenatore del Lecce Andrea Tarozzi per “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto una critica offensiva agli Ufficiali di gara reiterando la protesta mentre usciva dal recinto di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente”.

Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Non soltanto squalifiche. Dopo le gare della dodicesima giornata di Serie A il giudice sportivo ha sanzionato con un’ammenda di 15mila euro la Lazio per il lancio di fumogeni e oggetti nel corso del derby e per aver intonati “cori beceri” contro la tifoseria avversaria. Stessa ammenda anche per la Roma per il lancio di petardi, fumogeni e oggetti.

Altre società sanzionate: Lecce (doppia ammenda da 10mila euro), Milan (5mila euro), Cagliari (3mila euro), Napoli (2mila euro).