Mourinho a tutti i costi: l’offerta bianconera

Per José Mourinho c’è la possibilità di lasciare la Roma a fine stagione: i bianconeri ci pensano, lo vogliono a tutti i costi

Il contratto in scadenza nel 2024, la sensazione che potrebbe essere arrivata la fine della corsa per per José Mourinho sulla panchina della Roma.

Lo Special One dovrà provare a risalire la classifica che vede i giallorossi attualmente al settimo posto, lontani tre lunghezze dal quarto che significa Champions League. Un obiettivo fondamentale, ma che potrebbe anche non essere snodo cruciale per il futuro del tecnico portoghese.

Resta o va via non è soltanto questione di Champions, anche perché le sirene che arrivano per Mourinho sono forti e sempre più pressanti. Ci sono quelle arabe che hanno risuonato già quest’estate e continueranno a farlo nei prossimi mesi. Alla Saudi Pro League uno come Mou serve, rappresenterebbe elemento prezioso per elevare ulteriormente il livello del campionato, ma anche l’attenzione mediatica sul torneo.

Ma Mourinho è uno che piace anche alla Premier League da dove potrebbe arrivare un’offerta importante, con sempre l’Arabia sullo sfondo.

Calciomercato Roma, il Newcastle vuole Mourinho

Stando a quanto riferisce ‘laroma24.it’, infatti, il Newcastle del fondo Pif pensa a José Mourinho per la prossima stagione.

Il campionato dei bianconeri non sta seguendo le ambizioni della proprietà: dopo il quarto posto, con qualificazione in Champions, dello scorso anno, i Magpies sono ora settimi con sei punti di distacco dal Tottenham, quarto. Tornare in Champions è fondamentale ed allora ecco nascere qualche dubbio sul futuro di Howe, artefice della cavalcata dello scorso anno.

Il tecnico ha ancora la fiducia della società che però potrebbe valutare il cambio in panchina. E con chi se non con José Mourinho? Un nome che, stando al portale, circola molto negli uffici del club, anche più che sui media locali. Una pista concreta per lo Special One che potrebbe tornare nel campionato inglese dopo aver guidato Chelsea, United e Tottenham. Con l’Arabia sullo sfondo.