Maxi rissa durante l’assemblea: è successo di tutto

Maxi rissa nel corso dell’assemblea: succede di tutto, appuntamento rimandato di una settimana

“Uno dei giorni più bui della storia del club”. Non ha utilizzato mezze parole Andre Villas-Boas per definire quanto successo nel corso dell’Assemblea Generale Straordinaria del Porto.

L’ex tecnico, che è tornato a seguire da vicino come socio il Porto, la squadra che lo ha lanciato come allenatore, ha denunciato sui social quello che è accaduto. Ieri alle 21 era infatti in programma un’Assemblea Generale Straordinaria dei soci con l’obiettivo di modificare lo Statuto del club. “Un momento di grande importanza per il futuro del club” lo aveva definito Villas-Boas sui social.

E proprio sui social l’ex allenatore, tra le altre, di Chelsea e Tottenham, ha denunciato quanto accaduto. Nel corso dell’Assemblea ci sono stati infatti episodi incresciosi di violenza, che hanno portato ad uno slittamento dell’incontro, ora in programma per il prossimo 20 novembre. “Assemblea sospesa. Uno dei giorni più bui della storia del Porto. Senza vergogna, senza scrupoli, senza alcun rispetto per i Soci di questa grande società” il commento di Villas-Boas sul proprio account Instagram. Lo stesso Villas-Boas ha annunciato come il 20 novembre sarà il giorno della nuova riunione: “Il 20 novembre i deputati saranno nuovamente presenti. Il Porto ha bisogno di ritrovare i suoi principi, valori e fondamenti. Ciò che è successo oggi non potrà mai più accadere”.