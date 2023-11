Inter, altro che Samardzic: fantasista formato Champions per il centrocampo

L’Inter, che è stata vicinissima a Samardzic, potrebbe approfondire il suo interesse per Luka Sucic, fantasista del Salisburgo: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un grande momento della stagione. I nerazzurri, nonostante un paio di passi falsi fra Sassuolo e Bologna a San Siro, si trovano attualmente al primo posto della classifica del campionato italiano di Serie A con due punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri, che al rientro dalla scorsa sosta si trovavano dietro al Milan di Stefano Pioli, ora hanno ben otto lunghezze di vantaggio sui cugini e, al rientro da questa pausa per le nazionali, avranno il delicatissimo match dello Stadium proprio contro la Vecchia Signora. La sfida con la Juventus però è anche in sede di calciomercato. Nelle scorse settimane si è parlato con una certa insistenza dell’interesse dei bianconeri nei confronti di Lazar Samardzic, fantasista dell’Udinese che è stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter, che continua a tenerlo d’occhio. Nel frattempo però, gli uomini mercato della Beneamata potrebbero approfondire il loro interesse per un altro fantasista balcanico che abbiamo potuto vedere in Champions League proprio contro i nerazzurri: stiamo parlando di Luka Sucic, trequartista del Red Bull Salisburgo.

L’Inter continua a seguire Sucic: ecco tutti i dettagli

Luka Sucic, che contro l’Inter non ha particolarmente impressionato, resta uno dei talenti più interessanti che vestono i colori biancorossi della squadra appartenente alla nota compagnia di bibite energetiche. Classe 2002, Sucic è di nazionalità croata, nonostante sia nato proprio in Austria, e ha un valore in sede di calciomercato di circa 20 milioni di euro. Un prezzo non altissimo considerando anche la breve scadenza del contratto del calciatore croato con la maglia del Salisburgo, il quale terminerà infatti nel 2025.

L’Inter studia la situazione e valuta soprattutto al fine di evitare aste per Samardzic, ma, allo stesso tempo, con la volontà di assicurarsi un centrocampista dotato di fantasia ed estro abbinati ad una fisicità invidiabile.