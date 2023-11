De Zerbi, Allegri e il confronto Ibra-Balotelli: Boateng a tutto campo

Kevin Prince Boateng ha parlato a TvPlay soffermandosi su diversi argomenti: De Zerbi, Balotelli e anche Allegri e la Juve

Intervenuto a Vox to Box su Tv Play Kevin Prince Boateng ha parlato a 360°: dalla sua carriera agli allenatori con cui ha lavorato, senza trascurare il confronto Messi-Maradona e Ibrahimovic-Balotelli.

BALOTELLI– “Io amo Balotelli, per me poteva vincere tre volte il Pallone d’Oro. Leao? Fortissimo, ma Mario era di un altro livello: era un fenomeno”.

DE ZERBI – Si passa a De Zerbi con cui ha lavorato al Sassuolo: “Se avevo De Zerbi 10-12 anni fa il calcio sarebbe stato diverso. È il miglior allenatore che ho mai visto, lo sarà per i prossimi 20-30 anni. Migliora ogni calciatore che ha”.

ALLEGRI-JUVE – “Non ha più la squadra come prima, non ha più i top player ma secondo me fa un grande lavoro. Secondo me lotteranno per lo scudetto perché non giocano per lo scudetto. Lui è incredibile perché resta sempre calmo, non in panchina, protegge la squadra. Nel calcio è così: più hai vinto, più ti insultano. Guarda Mourinho: ha vinto tanto e stanno sempre a criticare”.

CARATTERISTICA ALLEGRI – “Lui fa spogliatoio, non ci sono mai problemi, non si litiga perché lui sistema tutto con la sua calma”.

OBIETTIVO JUVE – “Non può ottenere con quel che sta facendo quello che la Juve deve ottenere. Dovrebbe vincere tutte le partite 4-0, giocare la Champions e vincere. Così è difficile farlo. La Juventus con questa squadra non può vincere contro il City”.

ALLEGRI O DE ZERBI – “Come piace a me il calcio dico De Zerbi, ma dico De Zerbi davanti a tutti, anche Guardiola”.

MOMENTO PIU’ BELLO – “Il momento più bello della mia carriera è la vittoria della coppa con il Francoforte. Anche il gol al Barcellona con il Milan, pur se abbiamo perso”.

ADDIO AL MILAN – “Era un momento in cui ero la faccia del Milan: se perdevo era colpa mia, se vincevamo non era abbastanza.

Boateng: “Scudetto? Tifo Milan, non posso dire un’altra squadra”

MESSI-MARADONA – “Non si possono paragonare. Se prendiamo il puro talento, nessuno può toccare Maradona, neanche Pelè. Poi Messi ha cambiato il calcio, ma puro talento dico Maradona. Messi in allenamento? Noi non sappiamo niente di calcio”.

MBAPPE – “Può arrivare a questi ma si prende troppe pause”.

ARABIA SAUDITA – “Se hai offerte così e hai 30-31 anni, dimmi uno che dici no. A 20 anni è un altro discorso, però parlo con il procuratore e ci pensiamo”.

CHI VINCE SCUDETTO – “Io tifo Milan, non posso dire un’altra squadra”.

SERIE A – “Preferisco la Serie A alla Bundesliga. Non guardo tanto calcio, ma mi piace la Serie A”.

IBRAHIMOVIC-BALOTELLI – “L’unico che poteva essere vicino a Ibrahimovic era Mario. Non so chi è meglio, io stimo molto di più Balo, amo Ibra, se mi chiedi chi prendo nella mia squadra dico Mario perché voglio ridere”.