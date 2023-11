Milan, Vincenzo Nibali: “Ibra sa come si vince, quando parla i giocatori lo ascoltano” | FOTO CM.IT

A Torino si respirano le ATP Finals, un evento di caratura mondiale. In piazza Castello, nella semisfera allestita da ‘Salone del Libro’ tanto esponenti dello del mondo dello sport saranno ospiti in questi giorni

Questa sera, a ‘Casa Tennis’ ospite Vincenzo Nibali, icona del ciclismo italiano. Un vero monumento dello sport mondiale, ha parlato anche del suo Milan.

Nella Torino vestita a festa, c’è spazio per sport e cultura a 360°. Mentre al ‘Pala Alpitour’ le Nitto ATP Finals sono finalmente iniziate, in centro alla città è stata allestita ‘Casa Tennis’, per ospitare talk e conferenze, con personaggi dello sport e non solo.

Grandissimo ospite, questa sera, un simbolo del ciclismo italiano e non solo: Vincenzo Nibali, ‘lo squalo dello stretto’. Professionista dal 2005 al 2022, in carriera presenta 52 vittorie. Ha vinto praticamente tutto: due volte il ‘Giro d’Italia‘ (nel 2013 e nel 2016), un ‘Tour de France‘ (nel 2014), una ‘Vuelta de España‘ (nel 2010). Si aggiungono anche la vittoria alla classica ‘Milano-San Remo’ (del 2018), e due ‘Giri di Lombardia’ (nel 2015 e nel 2017).

Nel 2024 partirà il ‘Giro d’Italia’ da Torino, ma non solo: ci sarà lo sbarco del ‘Tour de France’, con tre tappe nel nostro Paese. Una tappa coinvolgerà anche la città di Torino, partendo da Piacenza. “La vedo come una cosa bella e positiva”, spiega Nibali. Sulla vittoria del ‘Tour’, ‘lo squalo’ ricorda: “Un’emozione unica, ero arrivato terzo e ricordo guardavo il gradino più alto pensando che volevo arrivarci. I miei occhi erano colmi di gioia”.

Vincenzo Nibali ospite delle ATP a Torino: “Ibrahimovic ha vinto tanto, può tramandare questo ai suoi ex compagni”

Al termine del suo intervento, il campione di ciclismo ritiratosi un anno fa, ha parlato anche del suo Milan, commentando le voci di un possibile rientro in società del campione Zlatan Ibrahimovic.

Il ciclista siciliano, ospite a Torino per le ATP Finals, parla anche del match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev (vinta dal tedesco per 2-1), a cui ha assistito nel pomeriggio: “C’è grande rispetto dei giocatori e un vero fairplay nel tennis. Non mi rendevo conto della velocità, ho guardato il tabellone e c’era scritto 200 chilometri orari!”. C’è anche spazio per parlare di calcio e Vincenzo Nibali risponde alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan di Stefano Pioli: “Una figura come quella di Ibra è molto forte e potente, non è più un calciatore ma anche lui ha smesso da poco conosce molti atleti. Se parla viene sempre ascoltato dai suoi ex compagni… e ha vinto tanto. Lui ha raggiunto dei grandi obiettivi, lui sa come si vince e può tramandare questo, non dicendo ‘ho vinto..’, ma spiegando ‘so come si vince'”.