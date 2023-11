Luvumbo in un top club: le conseguenze dopo la partita con la Juventus

Luvumbo sta facendo vedere cose molto importanti e anche dal punto di vista del mercato va tenuto sotto stretta osservazione.

La Juventus, nell’ultimo turno di campionato, ha battuto il Cagliari per due a uno grazie alle reti di Bremer e Rugani; la difesa è stata in grado di portare tre punti contro una squadra che ha mostrato di aver cambiato passo rispetto alla prima parte di stagione. I ragazzi di Ranieri, nonostante la sconfitta, sono rimasti in partita fino alla fine sfiorando anche il pareggio con un colpo di testa di Dossena. Prestazione importante contro una squadra in corsa per lo scudetto e che deve lasciare segnali positivi in vista del proseguo di stagione.

Uno dei punti fermi del Cagliari, giocatore fondamentale per il raggiungimento della salvezza, è senza ombra di dubbio, Luvumbo. Attaccante classe 2002, rapido, abile nell’uno contro uno e perfetto quando la sua squadra vuole sfruttare il contropiede; parliamo infatti di un giocatore che fa della velocità uno dei suoi punti di forza e, grazie a questa caratteristica, mette in difficoltà qualsiasi difesa avversaria.

Dal punto di vista realizzativo ha messo a segno fino a questo momento tre gol, numero che gli permette di essere il miglior marcatore stagionale del Cagliari. Come detto è uno dei punti fermi dei rossoblù che hanno assolutamente bisogno del miglior Luvumbo per ottenere la permanenza in Serie A. Le prestazioni del classe 2002 non sono passate inosservate con l’attaccante che potrebbe essere grande protagonista in ottica mercato.

Luvumbo dal Cagliari al mercato: il punto

La partita giocata da Luvumbo contro la Juventus non è stata una delle sue migliori prestazioni stagionali; nonostante il match fosse perfetto per le sue caratteristiche (i bianconeri in controllo del match e il Cagliari pronto a sfruttare le ripartenze), l’attaccante non è riuscito a sfruttare le sue qualità. Bisogna comunque sottolineare come non fosse semplicissimo fare la differenza in casa di una squadra come i bianconeri con una solidità difensiva importante.

La prestazione dello Stadium non cambia nulla per quanto concerne il futuro di Luvumbo; il giocatore, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando qualità importanti e nel prossimo mercato estivo potrebbero essere diverse le squadre pronte ad iniziare una trattativa per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2002.

Difficile, se non impossibile, ipotizzare l’addio del giocatore nel prossimo mercato invernale considerando l’importanza di Luvumbo per una squadra come il Cagliari che ha bisogno di lui per raggiungere la salvezza. Discorso diverso in estate quando per l’attaccante potrebbe arrivare il momento di fare il definitivo salto di qualità.