La Juve finisce in trappola: il via libera è un tranello

La Juventus a gennaio lavorerà sull’arrivo di un centrocampista per potenziare il reparto. Intanto intorno al nome di Thomas Partey arrivano novità

Le assenze lunghe e forzate di Fagioli e Pogba costringeranno la Juventus a muoversi di conseguenza a gennaio con l’innesto di almeno un nuovo centrocampista.

Allegri infatti numericamente si ritrova con un reparto estremamente risicato, ma ciononostante sta riuscendo ad ottenere ottimi risultati restando in scia dell’Inter al secondo posto in Serie A. Ora è tempo di affrontare la sosta, mentre la dirigenza pensa anche al mercato del futuro con un mediano da andare a prelevare.

Diversi i nomi fatti per la Juve in queste settimane: da Thomas Partey a Hojbjerg, fino ad arrivare all’inglese Kalvin Phillips. Un maxi intreccio a centrocampo che coinvolgerebbe anche l’Atletico Madrid, altra squadra alla ricerca di un centrocampista per gennaio.

Calciomercato Juventus, Thomas esce dalla lista dell’Atletico: intreccio con Phillips e Hojbjerg

Per ciò che concerne Thomas non erano mancati gli accostamenti ad un possibile ritorno all’Atletico, ma le cose sembrano già cambiate. Secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’, alla luce dei problemi fisici e della coppa d’Africa, la compagine iberica sembra preferire altre opzioni.

Da Madrid ritengono che il ghanese potrebbe non arrivare nelle condizioni ideali, quindi cercheranno altri possibili profili, che garantiscano prestazioni differenti. Andando quindi ad escludere Thomas Partey dalle possibili opzioni, l’Atletico andrebbe su altri due profili per la mediana, entrambi nel mirino ancora una volta della Juventus.

Gli spagnoli pensano ad Hojbjerg, che era nel mirino dallo scorso mercato estivo, ma il suo acquisto fu escluso a causa delle alte richieste del Tottenham. Allo stesso modo non va escluso il nome di Phillips, che è in uscita dal Manchester City ed è fortemente nelle mire proprio della Juventus.

Un maxi intreccio di mercato quindi tra bianconeri e Colchoneros, con gli obiettivi che restano in comune e che potrebbero andare a scuotere la sessione invernale di calciomercato. Nuovi bastoni tra le ruote dunque per la Juventus per ciò che concerne Hojbjerg e Phillips, mentre l’Atletico molla almeno Thomas.