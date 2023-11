Tempo scaduto per Garcia: “Esonero immediato”

Napoli-Empoli, Garcia nell’occhio del ciclone: così cambia tutto. La presa di posizione è già arrivata

Ci si aspettava una reazione fulminea da parte del Napoli nell’impegno casalingo contro l’Empoli. Ed invece la compagine di Garcia ha faticato sette camicie al ‘Maradona’, scontrandosi con il muro dell’Empoli in grado di avere la meglio sui partenopei grazie alle rete di Kovalenko.

Dopo un primo tempo assolutamente soporifero, gli Azzurri non sono riusciti ad imprimere quella svolta al match che ci si attendeva. Lenti e macchinosi, gli uomini di Garcia non hanno quasi mai impensierito la retroguardia dell’Empoli, affidandosi soprattutto ad azioni estemporanee. Neanche gli ingressi in campo di Zielinski e Kvaratskhelia, inizialmente tenuti in panchina, hanno rimesso in discussione l’andamento di una gara che il Napoli non ha mai avuto pienamente in controllo. Non è un caso che l’Empoli abbia potuto esprimere il suo gioco, senza alcun timore reverenziale e rischiando relativamente poco dalla cintola in giù.

Già in discussione (almeno da un punto di vista mediatico) prima dell’inizio della gara, Garcia è ritornato a calamitare l’attenzione mediatica. Molti supporters del Napoli hanno criticato a chiare lettere la prova degli Azzurri, attribuendo le maggiori responsabilità a Garcia, del quale non pochi hanno invocato l’esonero. Ecco una rapida carrellata:

