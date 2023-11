Tegola in Lazio-Roma, fuori dopo dieci minuti per infortunio

Il centrocampista entra nel secondo tempo come mossa tattica di Sarri ma Vecino deve subito lasciare il terreno di gioco per infortunio, bruciata un’altra sostituzione

Gara tesa ma comunque giusta entro i limiti di un derby capitolino sempre vivido tra Lazio e Roma, sul terreno di gioco di un gremito Stadio Olimpico. Nonostante l’equilibrio generale non sono mancati i molti cartellini gialli e i tanti contatti di gioco, ma quel che più ha lasciato perplesso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri è stata una circostanza di gioco avvenuta al 75′ del secondo tempo.

Dopo un tentativo di recupero all’interno della propria metà campo, Matias Vecino ha accusato un fastidio muscolare alla coscia ed ha abbandonato immediatamente il terreno di gioco per lasciare il posto a Nicolò Rovella. Il centrocampista uruguaiano aveva fatto il suo ingresso in campo da appena dieci minuti, intorno al 65′, come mossa tattica al posto di Danilo Cataldi come primo cambio della partita per entrambe le formazioni.