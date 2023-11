“Se lo ha fatto apposta, è un fenomeno”: Di Francesco incorona Dimarco

Le parole dell’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter

Il Frosinone esce a testa alta da San Siro. La formazione laziale, nonostante il 2-0 finale a favore dei padroni di casa, ha messo in difficoltà i nerazzurri in più occasioni, sfiorando il gol.

E l’allenatore dei ciociari, Eusebio Di Francesco, sembra aver apprezzato la prestazione della sua squadra: “C’è dispiacere per non aver portato via almeno un punto. Non abbiamo avuto paura di affrontare l’Inter, non posso dire niente ai miei ragazzi. Ce la siamo giocata alla grande“. Il Frosinone, neopromossa in Serie A dopo la strepitosa cavalcata della scorsa stagione, sta stupendo gli addetti ai lavori per la qualità di gioco espressa e i risultati ottenuti. Dopo 12 giornate infatti i gialloblu si trovano in 12esima posizione grazie a un ottimo avvio di stagione. E l’allenatore ha chiaro in mente cosa va migliorato: “In attacco bisogna osare, per fare male all’Inter bisogna verticalizzare di più e giocare in velocità“. L’ex tecnico di Roma e Sassuolo si è soffermato anche sull’eurogol di Federico Dimarco, che ha cambiato l’inerzia della partita: “Quando si prendono questi gol non è colpa di nessuno. Se Dimarco ha tirato volontariamente in porta è un fenomeno, complimenti a lui. Anche sul secondo gol siamo stati sfortunati per lo scivolone del difensore“