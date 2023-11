Post Garcia, è in tribuna con De Laurentiis: “Qui gatta ci cova”

Ai tifosi del Napoli non è sfuggito con chi sta seguendo la partita Aurelio De Laurentiis, Garcia sempre a rischio: “Finalmente ha deciso”

La panchina di Rudi Garcia continua ad essere una delle più elettriche ed instabili di tutta la Serie A. Contro l’Empoli il tecnico francese si gioca un passaggio importante per la sua carriera e per proseguire l’avventura con il Napoli: in caso di mancata vittoria, al ritorno dalla sosta i campioni d’Italia potrebbero presentarsi con un nuovo allenatore.

Ai tifosi partenopei non è sfuggita una presenza sulle tribune del Maradona. A seguire il match del Napoli con Aurelio De Laurentiis, infatti, c’è anche Fabio Cannavaro con suo fratello Paolo. Due icone del tifo napoletano, vero, ma anche uno dei possibili candidati per il ruolo di traghettatore del club in caso di esonero immediato di Rudi Garcia. Ecco perché vedere l’ex Pallone d’Oro in tribuna per questa partita delicata ha infiammato il dibattito tra i tifosi: tante le reazioni social.

Garcia sempre in bilico, in tribuna l’erede: “Domani inizia l’era Cannavaro al Napoli”

Nei giorni scorsi Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, commentando anche la situazione attuale del Napoli: il suo nome resta tra i papabili per il ruolo di traghettatore in caso di esonero di Rudi Garcia.

La sua presenza in tribuna ha scatenato i tifosi del Napoli, che su X (ex Twitter) hanno espresso reazioni differenti: da una parte chi si accontenterebbe di qualsiasi allenatore al posto del francese, dall’altra chi non vorrebbe Cannavaro come traghettatore. Ecco alcune delle molte reazioni social alla presenza dell’ex capitano della Nazionale sulle tribune del Maradona per Napoli-Empoli:

Cannavaro in tribuna!!! Qui gatta ci cova? #NapoliEmpoli — Mcj_84 (@mario_cj84) November 12, 2023

Cannavaro seduto accanto ad ADL, che fortunati quelli allo stadio oggi che avranno l’opportunità di salutare mister Garcia quando farà l’ultimo giro di campo — Bo 🏆 (@borangejuic) November 12, 2023

I 2 CANNAVARO IN TRIBUNA FINALMENTE PADRE TEMPO HA FATTO IL MIRACOLO — 𝕲𝖎𝖔𝖘𝖚è👑🇮🇹 (@Giosue38964236) November 12, 2023

cannavaro allo stadio è tipo un what if — Chris Gragnaniello (@chrisgragna15) November 12, 2023

Domani inizia l’era dei Cannavaro al Napoli #NapoliEmpoli — Emanuele (@ManuBuo) November 12, 2023

Vedere Cannavaro in tribuna è ancora peggio di vedere questo scempio di partita — D1P7 ³ (@D_IP17) November 12, 2023

cannavaro in tribuna affianco ad ADL roba che faceva berlusconi in banter era — Antonio (3-6) (@_wembyszn_) November 12, 2023