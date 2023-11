“Pedro poteva fare nuoto”: l’attacco di Mourinho nel post partita

Le parole dell’allenatore della Roma Josè Mourinho nel post partita del derby contro la Lazio

Roma e Lazio escono con un punto a testa dal derby. Le due formazioni capitoline, in una sfida intensa e combattuta sin dal primo minuto di gioco, non si fanno male e pareggiano per 0-0.

La Roma, dopo la figuraccia europea contro la Slavia Praga, era chiamata a rispondere sul campo nella partita più importante dell’anno. E i giallorossi sono entrati in campo con il piglio giusto, come sottolineato da Josè Mourinho ai microfoni di ‘Dazn’: “Giochiamo sempre per vincere, ma un punto è meglio che perdere contro un avversario diretto. Hanno giocato quelli in condizione migliore, avevamo più soluzione sulle fasce, in difesa invece abbiamo solo questi. I ragazzi hanno giocato con personalità, abbiamo avuto l’occasione con Bove in cui potevamo fare meglio.” Il tecnico portoghese quindi si ritiene soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e non risparmia critiche ad arbitri e avversari:” L’arbitro ha deciso di dare due gialli nei primi 25 minuti ai nostri centrali e ci ha messo in difficoltà. Pedro poteva fare nuoto, si butta in modo fantastico.” E l’allenatore nato a Setubal ha chiuso svelando anche la conversazione con il suo rivale di giornata Maurizio Sarri, spegnendo le polemiche della settimana: “Sarri è sempre simpatico con me, dopo la partita ridevamo perchè nella prossime due settimane nessuno di noi due piangerà grazie a questo pareggino.