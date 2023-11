“Non siamo i più ricchi”: Inzaghi infiamma Juve-Inter dopo il Frosinone

Il commento di Simone Inzaghi dopo l’ennesima vittoria stagionale della sua Inter. Il pensiero è già alla Juve

L’Inter continua a vincere e convincere. Altro successo dei nerazzurri, battuto 2-0 il Frosinone a San Siro prima della sosta e dello scontro diretto con la Juventus.

La squadra di Simone Inzaghi torna in vetta alla classifica, a +2 sui bianconeri prima del Derby d’Italia. Ai microfoni di ‘DAZN’, ecco il commento del tecnico nerazzurro: “Dimarco? Ha fatto un eurogol che starà già facendo il giro del mondo. Se lo merita, ha sbloccato una partita difficile contro una squadra organizzata. Ci ha aperto la partita e il rigore ci ha fatto vivere un secondo tempo più tranquillo. I ragazzi stanno lavorando molto bene e devono continuare così”.

Inzaghi applaude i suoi: “La squadra è stata sempre attenta e ben messa in campo. All’inizio della stagione ero molto fiducioso sulla rosa, queste prime 16 partite sono state fatte nel migliore dei modi. Insieme deve essere la nostra parole, dobbiamo continuare così. Sarà lunga e ci saranno difficoltà”

Inter-Frosinone, Inzaghi infiamma il Derby d’Italia: “Ci sono squadre attrezzate, noi non siamo i più ricchi”

Anche il tecnico dell’Inter si esprime sulla corsa Scudetto: “Noi favoriti? Le griglie non mi piacciono, io prometto solo ai nostri tifosi che cercheremo di fare più partite possibile come lo scorso anno”.

E ancora: “Ci sono squadre attrezzate, probabilmente ci danno favoriti per quello che stiamo esprimendo. Non siamo i più ricchi, le ultime sessioni di mercato sono state in pari, però nelle difficoltà abbiamo cercato di fare il meglio”. È tutto apparecchiato per Juventus-Inter.