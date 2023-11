L’Inter fa sul serio per l’ex Milan: Ausilio anticipa Juve e Barcellona

L’Inter non si ferma sul mercato e studia le mosse per la prossima estate: Ausilio e Marotta al lavoro per anticipare la concorrenza di Juventus e Barcellona

L’Inter ha sempre un occhio di riguardo per i giocatori in scadenza di contratto e monitora le diverse opportunità di mercato in giro per l’Europa.

Un nome in questo senso che rimane sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Tiago Djalo, da tempo sotto la lente d’ingrandimento del Ds Piero Ausilio. L’Inter si era avvicinata all’ex Milan già lo scorso anno, prima di allentare la presa dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato dell’attuale difensore del Lille. Adesso Djalo è ormai prossimo al ritorno in campo e il club vicecampione d’Europa studia l’assalto per portarlo in estate a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi, considerando che difficilmente il portoghese rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno con la compagine di Ligue 1. Su Tiago Djalo aveva messo gli occhi pure la Juventus di recente e non mancherebbe neanche la concorrenza dall’estero per l’Inter.

Calciomercato Inter, concorrenza per Tiago Djalo: irrompe anche il Barcellona

Dalla Spagna, precisamente il portale ‘Fichajes.com’, riporta dell’interesse del Barcellona per il classe 2000 nato ad Amadora e con un passato nella Primavera del Milan prima del trasferimento in Francia al Lille.

Il tecnico blaugrana Xavi avrebbe promosso il profilo del difensore portoghese, che intrigherebbe anche la dirigenza del sodalizio catalano vista l’opportunità di prelevarlo da svincolato a fine stagione. Sul 23enne giocatore, inoltre, da tenere in considerazione una possibile offensiva del Newcastle in Premier League. Le corteggiatrici quindi non mancano di certo per Djalo: l’Inter al momento resterebbe comunque in prima fila per assicurarsi i servigi del difensore lusitano, con la volontà nelle prossime settimane di arrivare alla fumata bianca con l’entourage del giocatore e anticipare così l’agguerrita concorrenza.