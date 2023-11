Lautaro Martinez da record: meglio di Batistuta

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione da record con i nerazzurri e questa sera potrebbe superare Batistuta

Nella prima da stagione da leader indiscusso, Lautaro Martinez sta rispondendo in maniera straordinaria: l’argentino non è mai stato così prolifico ed è il primo trascinatore dei nerazzurri.

Il Toro ha segnato 14 reti in 15 partite, contribuendo in maniera sostanziale al primo posto in classifica in Serie A e al ticket di qualificazione agli ottavi di Champions League dell’Inter. La fascia di capitano sembra aver responsabilizzato ulteriormente Lautaro, capace di fare un ulteriore salto di qualità al suo gioco. Ora ha messo nel mirino un record che resiste da quasi vent’anni: questa sera Lautaro Martinez potrebbe superare Gabriel Omar Batistuta.

Lautaro per la storia: contro il Frosinone può superare Batistuta

Dal Re Leone al Toro, una storia tutta argentina che ha come palcoscenico la Serie A. Questa sera contro il Frosinone Lautaro potrebbe infrangere uno dei record di Batistuta.

La leggenda viola, infatti, è l’unico giocatore ad aver segnato 13 reti nelle prime 12 partite di Serie A. Era la stagione 1994/95 quando Batistuta con la maglia della Fiorentina si rese protagonista di un avvio di stagione storico, una partenza talmente forte da non essere mai più stata superata. Questa sera, però, a Lautaro Martinez basterebbe una rete per pareggiare quanto fatto dal Re Leone e una doppietta per riscrivere il record.

Insomma, l’ennesimo dato che non fa altro che evidenziare quanto sia straordinaria la stagione del numero 10 nerazzurro. Oltre al record, vincere a San Siro questa sera è importante anche per rispondere alla Juventus e per riprendersi la vetta della classifica. Per tutto questo giocherà la compagine di Simone Inzaghi, trascinata come sempre da Lautaro Martinez: capitano, leader e principale cannoniere di questa squadra.