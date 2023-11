HIGHLIGHTS | L’Atalanta si salva alla fine, la Fiorentina riparte: decisivo Nico Gonzalez

Il pomeriggio della 12esima giornata di Serie A prosegue con Udinese-Atalanta e Fiorentina-Bologna: ecco l’esito delle sfide

La 12esima giornata di Serie A prosegue con le sfide delle ore 15, dopo il ko interno del Napoli arrivato nel lunch match. Chance importante quella sprecata nel pomeriggio dall’Atalanta per agganciarsi alla zona Champions: solo un pari sul campo dell’Udinese.

Nell’altra sfida pomeridiana è invece la Fiorentina a superare il Bologna in casa col punteggio 1-1. In Friuli nella gara tra Udinese ed Atalanta sono i padroni di casa a mettere in campo un atteggiamento più propositivo ed efficace per la quasi totalità di una gara che poteva essere sbloccata già da Success dopo una manciata di minuti.

All’errore dal dischetto dell’attaccante bianconero ha quindi fatto seguito proprio al tramonto del primo tempo il gol di Walace che ha battuto Carnesecchi con un destro da fuori deviato da Djimsiti.

Udinese-Atalanta e Fiorentina-Bologna: Ederson vale un punto, Nico Gonzalez decisivo

Proprio quando la gara sembrava saldamente sui binari dell’Udinese è arrivato quindi il pari atalantino all’ultimo respiro. Al 92′ il colpo di testa vincente di Ederson.

Quasi tutto nel primo tempo invece tra Fiorentina e Bologna in una gara bella e ricca di qualità. Di Bonaventura il vantaggio dopo 17′ minuti prima del pari su calcio di rigore del solito Zirkzee al quale aveva fatto seguito anche il gol del sorpasso (illusorio) di Orsolini annullato per fuorigioco.

Ad inizio ripresa è quindi un altro penalty a decidere la gara del Franchi: dal dischetto si presenta il solito Nico Gonzalez che glaciale come sempre regala tre punti pesantissimi per la corsa europea di Italiano, interrompendo una striscia di tre ko di fila in campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29, Inter 28*, Milan 23, Napoli 21, Fiorentina e Atalanta 20, Bologna 18, Roma 17*, Monza 17, Lazio 16*, Torino 16, Frosinone 15*, Lecce 14, Genoa 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.

*una partita in meno

