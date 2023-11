Dragusin uomo chiave del Genoa: statistica incredibile

Dragusin è uno dei punti fermi del Genoa e con il suo gol ha scritto una statistica a dir poco incredibile per la sua squadra

Il Genoa, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A nella passata stagione, ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile. Guadagnare la permanenza nel massimo campionato italiano non sarà semplice considerando la concorrenza piuttosto elevata.

I ragazzi di Gilardino, però, stanno dimostrando di potersela giocare con tutti grazie ad un sistema di gioco consolidato e alla voglia di mostrare, contro ogni avversario, le proprie qualità. Uno dei giocatori più importanti è Dragusin, difensore indispensabile per una squadra che ha l’obiettivo della salvezza.

Dragusin come ha giocato l’ultima partita: Genoa Verona

L’ultima partita giocata dal Genoa in campionato è stata la sfida casalinga contro il Verona; un match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre e che ha visto i padroni di casa imporsi uno a zero grazie al gol proprio di Dragusin nel finale di primo tempo.

Una rete tanto bella quanto importante perché ha permesso ai rossoblù di portarsi a casa tre punti fondamentali contro una diretta concorrente; nel secondo tempo il Genoa ha dovuto soffrire ma la squadra ha dimostrato quella voglia e quel carattere fondamentali per andare a raggiungere l’obiettivo stagionale.

Fantacalcio: i voti di Dragusin

Dodici partite giocate dal Genoa in campionato e Dragusin non è mai uscito dall’undici titolare e non è mai stato sostituito. Sempre impiegato sempre dal primo minuto a conferma di quanto questo giocatore sia fondamentale per il sistema di gioco di Gilardino. Il classe 2002 però è anche molto importante a livello fantacalcistico dal momento che sta regalando diverse soddisfazioni a chi ha deciso di puntare su di lui.

L’esordio stagionale è arrivato alla prima giornata contro la Fiorentina, partita che ha visto la vittoria viola; la sconfitta ha anche influito sulla valutazione del difensore uscito con un cinque. Riscatto arrivato immediatamente in casa della Lazio dove ha fornito una prestazione eccezionale ottenendo un sette ampiamente meritato. Anche contro il Torino voto influenzato dalla sconfitta con Dragusin ad aver ottenuto un cinque e mezzo.

Nelle successive due partite, contro Napoli e Lecce, sono arrivate due sufficienze piene a dimostrazione delle qualità di un giocatore che, a livello difensivo, è uno dei leader indiscusso del Genoa. La prima soddisfazione per quanto riguarda i bonus è arrivata contro la Roma in una partita dominata dai rossoblù dall’inizio alla fine; Dragusin ha servito un passaggio vincente e questo, unito alla sua prestazione, gli ha garantito otto come voto.

Nelle successive tre partite che hanno visto il Genoa affrontare Udinese, Milan e Atalanta sono state estremamente positive per Dragusin che, in tutte queste sfide, ha portato a casa la sufficienza piena confermando di essere un difensore fondamentale per il sistema di gioco di Gilardino. Arriviamo alla partita interna contro la Salernitana e, anche in questo caso, ha messo in mostra le sue qualità portando a casa un sei e mezzo.

In casa del Cagliari è tornato un voto negativo (cinque) dettato probabilmente dalla sconfitta della sua squadra; riscatto immediato con il Verona dove Dragusin ha realizzato il gol della vittoria e questo gli ha permesso di ottenere un dieci in pagella.

Dragusin nella probabile formazione di Frosinone Genoa

Alla ripresa del campionato, dopo la pausa per le nazionali, ci sarà la sfida in casa del Frosinone; altra partita molto importante nella stagione dei rossoblù dal momento che si tratta di un vero e proprio scontro diretto.

Gilardino, considerando anche la sosta, spera di recuperare Retegui; ci sarà, sicuramente, Dragusin che con le sue qualità può andare a fornire un contributo determinante per la conquista di un risultato positivo. Andiamo a vedere la probabile formazione del Genoa con la presenza, dal primo minuto, del centrale difensivo. Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Haps, Strootman, Badelj, Frendrup, Sabelli; Retegui, Gudmundsson

Dragusin nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo nelle letture difensive, in marcatura e (come stiamo vedendo in queste prime giornate) elemento indispensabile per il Genoa. Dragusin, però, sa essere fondamentale anche a livello fantacalcistico dal momento che può andare a regalare prestazioni importanti, ma anche dei bonus, a chi ha deciso di puntare su di lui. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centrale difensivo.

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.41

Dragusin e un gol da record: Genoa come l’Inter

La vittoria contro il Verona è stata fondamentale per la classifica dei rossoblù che hanno vinto uno scontro diretto per la salvezza e questi successi, per raggiungere gli obiettivi prefissati, valgono doppio. I tre punti sono arrivati grazie alla rete, nel finale di primo tempo, di Dragusin.

Un gol che rappresenta, in un certo senso, un record per il Genoa; la squadra, infatti, è insieme all’Inter il club che segna di più con i difensori. Aspetto che non può non essere preso in considerazione perché rappresenta una soluzione in più, a livello offensivo, per andare a raggiungere l’obiettivo prefissato, la permanenza in Serie A.

Prima del gol di Dragusin, i rossoblù avevano mandato a segno Biraschi contro la Fiorentina e Bani con il Napoli. Abbiamo detto di come il Genoa abbia mandato in gol lo stesso numero di difensori dell’Inter; nella rosa nerazzurra, infatti, hanno trovato la via della rete Dumfries (Cagliari e Sassuolo), Dimarco contro l’Empoli e Acerbi con il Bologna. Una statistica molto importante all’interno di una stagione dove l’obiettivo è la salvezza.